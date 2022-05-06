Kaymakamdan Belediye Başkanına 'bağış' yalanlaması

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli eğitim Kampüsü için bağışta bulunan hayırseverlerin paralarının pul olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Kaymakam Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın ismini vermeden yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verdi; "Basın ve Yayın Kuruluşlarında ve Sosyal Medyada yapılan bazı asılsız haberler üzerine aşağıdaki açıklama önemli bir zorunluluk haline gelmiştir. Şöyle ki; Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı' na Ahmet Erman 10 Kasım 2020 tarihinde 1 milyon 500 bin TL yardım yapmıştır. Bunun için kendilerine şahsım ve Ereğli halkı adına sonsuz teşekkür ederim. Bu para söylendiği gibi pul olmamış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Kampüsü' nün Mastır Planı ve Fakülteler, Kütüphane, İdari Büro, Öğrenci Otomasyon Merkezi ve Yemekhane Blokları Projesi Yapılması İşine ait proje hazırlanmasında kullanılmaktadır. Ahmet Erman'ın yaptığı bu yardım ile Kdz. Ereğli Kampüs Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Arıteknokent3 de Hive Tasarım Teknoloji A.Ş.' ye 1 milyon TL + KDV tutarında ihale edilmiştir. Aynı projeyi bugün ihaleye çıkarırsak 5 milyon TL' den aşağıya yapmak mümkün değildir. Bu işte devlete sağlanan fayda en az 3 milyon TL'dir. Proje yüklenici tarafından bitirilmiş ve Vakfımıza teslim edilmiştir. Bunun karşılığında bugüne kadar yükleniciye toplam 545 bin TL ödenmiş olup, geriye kalan miktar da önümüzdeki günlerde ödenecektir. Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı olarak Kdz. Ereğli Üniversite Kampüsü yapımı için çalışmalarımız ve hayırseverlerle görüşmelerimiz titizlikle devam etmekte olup inşallah çok kısa sürede sonuçlandırılacaktır."