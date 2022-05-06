İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi
İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Son 24 saatte 1743 yeni vaka, 7 vefat
Son 24 saatte 1743 yeni vaka, 7 vefat
TÜİK 2 yıl sonra açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 48 arttı
TÜİK 2 yıl sonra açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 48 arttı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Eve dönüşe sivil katkı
Eve dönüşe sivil katkı
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
Bu cezaevi 10 yıldır fabrika gibi üretim yapıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 7-13 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden haftanın ise "Karayolu Trafik Haftası" olduğu belirtilerek, emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 21:27
Yazdır
İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen genelgede her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü', takip eden haftanın ise 'Karayolu Trafik Haftası' olduğu belirtildi. Genelgeye göre, bu hafta çerçevesinde 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla 7 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla il/ilçede belirlenen noktada medya kuruluşları da davet edilerek vatandaşlara kampanya hakkında bilgilendirme yapılacak. www.trafik.gov.tr adresi üzerinden temin edilen 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosu görselleri billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar (otogar, havalimanı, AVM, otobüs/metro durakları vb.) ve kurumsal iletişim sayfaları vb. yerlerde kullanılacak ve asılacak. Ayrıca 2021 yılında trafikte emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesine yönelik kullanılan 'Bi Hareketine Bakar Hayat', 'Kemerinle Yol Ver Hayata', 'Kemerim Hep Aklımda Annem Hep Yanımda' ve trafikte yaya önceliği konusunda 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottoları etkin olarak kullanılacak. Trafikte emniyet kemeri kullanımını yol kullanıcıları nezdinde yaygınlaştırmak, araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla Karayolu Trafik Haftası süresince emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine katkı sağlayacak hususlarda ulusal, yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşımına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere toplumsal desteği artırmak için bilgilendirme/bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışlar ulusal, yerel basın yayın organları ve sosyal medyada paylaşılacak. Hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında trafik güvenliğine ilişkin düzenlenecek programlara konusunda uzman personel/eğiticiler katılarak vatandaşlar bilgilendirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Pol-Net ana sayfasında bulunan radyo ve TV spotlarının hafta boyunca yerel TV ve radyo kanallarında yayınlanması ve aynı sayfada bulunan afiş, pankart ve billboard görsellerinin şehrin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kesimlerinde bulunan yol güzergahlarında, dijital ve ışıklı reklam panolarında hafta boyunca sergilenecek.

Karayolu Trafik Haftası süresince il/ilçe müftülükleriyle gerekli koordinasyon sağlanarak camilerde verilecek vaazlarda trafik güvenliğine ilişkin mesajlar iletilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine kurularak okullarda trafik güvenliğine yönelik eğitim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Karayolu Trafik Haftası boyunca yapılacak denetimlerde ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanımı denetimlerine ağırlık verilerek emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılacak.

İllerde bulunan emniyet kemeri simülasyon araçlarıyla halkın yoğun olanak bulunduğu alanlarda emniyet kemerinin önemini göstermek amacıyla uygulamalı eğitimler verilecek. Emniyet kemeri simülasyon aracı bulunmayan illerde ise yaşam tüneli bulunan denetim noktalarında emniyet kemeri kullanımı konusunda sürücü ve yolculara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu
Beton santralinde çalışan teknisyen görev yerinde ölü bulundu
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
12 defa uzatılmıştı...80 bin mahkum cezaevine dönecek
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı
Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı

Bu Habere Tepkiniz

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor.