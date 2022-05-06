Binali Yıldırım: Bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek

Memur-Sen 3600 ek gösterge için hükümetten teklif bekliyor
Memur-Sen 3600 ek gösterge için hükümetten teklif bekliyor
Danıştay'dan yetim aylığı kararı
Danıştay'dan yetim aylığı kararı
İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi
İçişlerinden 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' genelgesi
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Son 24 saatte 1743 yeni vaka, 7 vefat
Son 24 saatte 1743 yeni vaka, 7 vefat
TÜİK 2 yıl sonra açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 48 arttı
TÜİK 2 yıl sonra açıkladı: Kırmızı et üretimi yüzde 48 arttı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
MB yüzde 70'e dayanan enflasyonun nedenlerini açıkladı
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Koronada sıfır vakayı görecek miyiz?
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarına zam açıklaması
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'deki yeni gelir dağılımı oranları
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
FETÖ'nün gözdeleri itirafçı oluyor
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
Doktorlardan tatili uzatmak için rapor isteyenlere tepki
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
CTE'den çağrı: Korona izinlisi hükümlüler cezaevine dönsün
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Erdoğan: Mandadan bahsettik manda kalmadı
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Orta sınıf araçlara talep her geçen gün azalıyor
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Sağlık Bakanlığı pandemideki bir kuralı daha kaldırdı
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü açılıyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 899 lira seviyesinden işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ'a engel
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev sahiplerinin yeni oyunu ortaya çıktı kiracılara uyarı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Ev kiralayan yabancıya oturum izni kaldırılsın çağrısı
Eve dönüşe sivil katkı
Eve dönüşe sivil katkı
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Operasyonlar göç dalgasını durdurdu
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Havalar ne zaman düzelecek? - Haritalı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Serin ve yağışlı hava, ne zamana kadar devam edecek?
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Birçok ilden mayıs ayında kar haberi geldi
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Binali Yıldırım'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 1253 yeni vaka, 11 vefat
Ana sayfaHaberler Siyasi

Binali Yıldırım: Bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım; "İnsafla hareket etmek lazım. Biliyoruz ki şartlar iyileştiğinde, orada can ve mal güvenliği tam sağlandığında burada geçici korumayla bulunan bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek, dönmeye de başladı" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mayıs 2022 21:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Karadeniz'in, dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip olduğu belirtti.

Binali Yıldırım, Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her şeyin değiştiğini ama muhalefetin değişmediğini ve ezberleri bozmadığını söyledi.

Muhalefetin memleketin ihtiyaçları ve beklentilerinden haberi olmadığını ifade eden Yıldırım, "Fanus içinde siyaset budur. Halkın arasına inin. Halen yol ihtiyacı olan yok mu var, olacak. Ömür biter, yol bitmez. Ne diyor Halil Rıfat Paşa, 'Gidemediğin yer senin değildir.' İşte bu topraklar, bu Munzur Dağları, bu Munzur dereleri, bu Pülümür Çayı, keşişler, bu harika coğrafya yıllardır ne canlar aldı. Bu güzel coğrafyamız maalesef kendi irademizi de kullanamaz hale geldi." diye konuştu.

Yıldırım, Tunceli'de terörün kol gezdiği ve can güvenliğinin olmadığı yılları gördüklerini belirterek, bunun zararını yörede yaşayan halkın yaşadığına işaret etti.

- "Terörün kökünü kazıyacağız"

Terör nedeniyle ilin kalkınmasının ve yollarının yapılmasının geciktiğini aktaran Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim, sağlık ve hayatın birçok alanında hak ettiği hizmeti vaktinde alamadı. Peki burada yaşayan buna müstahak mı? Burada ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran, ocağını tüttüren, ecdadının, atasının, dedesinin hatıralarını yaşatan vatandaşlarımıza bu reva mı, elbette değil. Bu coğrafyanın 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının her karışına ayak basacağız, her yerinde var olacağız, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız, terörün kökünü kazıyacağız. Yaptık mı, şimdi Munzur'un dağlarında çiçekler açıyor mu, Munzur'un dağları şenlendi mi, Munzur'un ovaları, dereleri şırıl şırıl akıyor mu, akın akın insanlar gelip ziyaret ediyor mu? Daha çok gelecek."

Tunceli'ye son 2 yılda tersine göç başladığını anlatan Yıldırım, can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde insanların durmadığına dikkati çekti.

- "Bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek"

Düzensiz göçmen konusuna da değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Efendim niye göçmenler, sığınmacılar burada? Bu insanlar, durup dururken rahatını bozmak için mi geldi? Kim vatanını, evini, barkını, hatıralarını terk edip başka yere gider? Ancak can güvenliği olmayanlar gider. Dolayısıyla sığınmacılar, mülteciler deyince aklı izan ile hareket etmek lazım. İnsafla hareket etmek lazım. Biliyoruz ki şartlar iyileştiğinde, orada can ve mal güvenliği tam sağlandığında burada geçici korumayla bulunan bütün yabancılar kendi topraklarına dönecek, dönmeye de başladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını da bunun için yaptık. Niye sınırlarımızın güneyinde 900 kilometrelik bir alanda terör odaklarını daha sınırlarımıza gelmeden temizledik?"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, şimdi sınırdaki bu bölgelere Suriye'deki iç savaştan canını kurtarmak için gelen sığınmacılara evler, okullar yaptıklarını ve oraya yerleştirdiklerini ifade ederek, sığınmacıların güvenli bir şekilde hayatlarının devam etmesini sağladıklarını belirtti.

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları aktardı:

"Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip. Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz. İşte bunlar Türkiye'nin gelecekteki mukayese üstünlüğüdür. Bunu bilenler, Türkiye'nin bu gücünü görenler, 'ne yapalım edelim de ülkeyi istikrarsız hale getirelim' bunun planlarını tek tek uygulamaya çalışıyorlar. Biz de 20 yıldır bu mücadeleyi beraber veriyoruz."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Fahrettin Altun'dan 'göçmen politikası' açıklaması
Fahrettin Altun'dan 'göçmen politikası' açıklaması
Ümit Özdağ'dan 'meşrebi bozuk' diyen Devlet Bahçeli'ye yanıt
Ümit Özdağ'dan 'meşrebi bozuk' diyen Devlet Bahçeli'ye yanıt
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Fuat Oktay ve bakanlardan, Bakan Soylu'ya destek ziyareti
Bakan Yardımcısından Ümit Özdağ açıklaması: Piyonları muhatap almadık
Bakan Yardımcısından Ümit Özdağ açıklaması: Piyonları muhatap almadık
Bakan Karaismailoğlu: Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa
Bakan Karaismailoğlu: Keşke herkes üzerine vazife olan işleri yapsa
Soylu, Ümit Özdağ gerilimine Ak Parti'den ilk açıklama
Soylu, Ümit Özdağ gerilimine Ak Parti'den ilk açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

İşte stajyere en yüksek maaş veren 25 şirket

Teknoloji ve finans sektörlerdeki şirketler, en yetenekli yeni mezunları kendilerine çekmek için stajyerlere büyük miktarlarda maaş veriyor.