Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.