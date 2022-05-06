En uzun kariyer rekoru! 84 yıldır aynı şirkette çalışıyor

Brezilya'da bir kişi 84 yıldır aynı şirkette çalışarak en uzun kariyer rekorunun sahibi oldu.

Brezilya'nın güneyindeki Brusque'da yaşayan 100 yaşındaki Walter Orthmann, 1938 yılında 16 yaşındayken girdiği tekstil şirketinde 84 yılı devirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na 'aynı şirkette en uzun süre çalışan insan' unvanıyla girdi.

16 yaşındayken girdiği tekstil şirketinde nakliye asistanı olarak görev yapmaya başlayan Orthmann daha sonra uzun yıllar şirketin satış müdürü olarak görev yaparken, kendini "hevesli ve istekli bir öğrenci" olarak tanımlanıyor.

Ailesinin maddi sorunları nedeniyle okuluna ara vererek 16 yaşında işe başladığını söyleyen Walter Orthmann, 1938 yılında Almanca'daki yeterliliği nedeniyle işe alındığını söyledi.

19 Nisan 2022'de 100 yaşına basan Orthmann, yaş gününü arkadaşları ve ailesiyle kutladı.

84 yıldır aynı iş yerinde çalışması ile ilgili konuşan Orthmann, "Sevdiğimiz şeyi yaptığımızda zamanın geçtiğini anlayamayız" derken, bir işin en iyi yanının kendisine bir amaç, bağlılık ve rutin duygusu vermesi olduğunu ve işin en önemli kısımlarından birinin güncel ve farklı bağlamlara uyarlanabilir olması olduğunu aktardı.

"Sevdiğiniz şeyi yapın ve abur cuburdan uzak durun" diyen Orthmann, "Çalışmayı sevmelisiniz. Bu istek ve mücadele ruhuyla işe başladım. Sırf çalıştığını söylemek için herhangi bir iş yapılmaz. Buna katlanamazsınız" şeklinde konuştu.

Uzun yaşamı ile ilgili de konuşan Orthmann, "Tuz ve şekerden gerçekten kaçınıyorum. Bağırsaklarına zarar veren şeylerden, gazlı içeceklerden kaçınıyorum. Sadece iyi gelen şeyleri tüketiyorum. Bu gerçekten vücudunuzun sonsuza dek güçlü kalmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.