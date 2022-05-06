Kadın polis ve arkadaşları kimlik soran meslektaşına saldırıp kafasını yardı

Bahçelievler'de polis G.K. ve 3 kadın arkadaşı gece yarısından sonra bir otomobilin içerisinde içki içip yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Devriye gezen polis ekipleri onları fark edip yanlarına gitti.

"SANA NE KİMLİK GÖSTERECEĞİM ALT DEVRE"

Aracın şoför koltuğunda oturan Pınar Korkmaz, ekiplere kendisinin de polis olduğunu söyleyerek kimlik vermeyeceğini söyledi. Arka koltukta oturan kişinin ise görevliler, "Sana ne kimlik göstereceğim alt devre? Sana rapor tutacağım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Olay yerine trafik ekipleri çağrıldı.

POLİSE SALDIRIP KAFASINI YARDILAR

Beyaz TV'nin haberine göre; çağrının ardından içkinin de etkisiyle görevi başındaki polise saldıran kadına arkadaşı da katıldı. Pınar Korkmaz elindeki telefonu görevli polisin başına vurup kafasının sol kısmında açılma meydana gelmesine neden oldu.

ARAÇTAKİ BİR KİŞİ POLİS ÇIKTI

Kadınların saldırıları bitmeyince olay yerine takviye ekipler geldi. Polis içki içip çevreyi rahatsız eden grubun kimlik kontrollerini yapınca birinin meslektaşları olduğunu öğrendi. Araçtaki tek polis olan G.K.'nın yanında Mehtap Duygu'nun ise polise mukavemetten suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik polislerinin de gelmesiyle gruba alkol kontrolü yapıldı. Polise ilk saldıran Pınar Korkmaz, yasal sınırın iki katı alkollü çıktı.

KARAKOLDA DA SALDIRILARI DEVAM ETTİ

Polis merkezine götürülen grup burada da hakaret ve saldırılara devam etti. Polise saldıran polis G.K. sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanan ve sık sık paylaşım yapan bir isimdi. Meslektaşları ondan ve yanındaki kadından şikayetçi olunca Karabacak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.