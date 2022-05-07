Ankara-Washington arasında sıcak temas

Rusya-Ukrayna savaşıyla Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumlu seyir daha ileri boyutlara taşınırken, Ankara-Washington hattında diplomatik temaslar da hız kazandı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın geçtiğimiz aylarda Ankara'da temaslarda bulunmasının ardından Türkiye'den de ABD'ye üst üste bir dizi kritik ziyaret gerçekleştirilecek.

ZİYARET TRAFİĞİ HAFTAYA BAŞLIYOR

İlk olarak önümüzdeki hafta, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala ve beraberindeki heyet üyeleri; AK Parti Milletvekili Volkan Bozkır, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Berat Conkar ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, ABD Kongre üyeleri ile görüşmek için Washington'a gidecek.

ÇAVUŞOĞLU VE KALIN DA GİDECEK

AK Parti heyetinin ardından bu ayın 16-17'sinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Washington'u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşecek. Önal'ın ziyaretinden bir gün sonra ise bu defa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye giderek ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek. Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da haziran ayında Washington'da temaslarda bulunacak. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu ve Kalın'ın ziyaretlerine ek olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş da ABD'yi ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari meseleleri ABD'li mevkidaşı ile ele alacak.

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun ise ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek üzere yine haziran ayı içinde Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Ekonomik görüşmelerdeki en önemli gündem maddesinin iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine yönelik adımlar olacağı belirtiliyor.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

Görüşmelerde ABD yönetiminin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek, ABD'de faaliyet gösteren FETÖ'cülerin iadesi, S-400 konusu, 40 adet F-16 sevkiyatı ve bu jetlerin modernizasyonu ile Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35 gibi çözüm bekleyen konular üzerinde mesai harcanması bekleniyor.

SELÇUK BÖKE