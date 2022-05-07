'Rapor'lu eğitim! Tatili 9 güne tamamladılar

Ramazan Bayramı tatili için kabineden 9 gün tatil kararı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Bayram için şehir dışına giden öğretmen tatili uzattı. Aileler de çocuklarını alıp tatil planlarını dokuz güne çıkardı. Birçok okulda perşembe ve cuma günü aynı manzara yaşandı. Öğrenciler devamsızlık yaptı, öğretmenler usülsüz rapor aldı. Sınıflar boş kaldı. Okul yönetimleri çareyi sınıfları birleştirmekte buldu. Aile hekimleri isyan etti. Görevinin başındaki öğretmenle veliler şu tepkileri gösterdi:

> Okula gittim. Öğretmenler odası boş, sınıflarda da aynı manzara. Çocuğumu okula götürdüğüm gibi geri getirdim. Nöbetçi öğretmen 'Dersler bugün boş' dedi.

> Benim sınıfımda sadece iki öğrenci vardı. Herkes memleketine gitmişti. Bizim okulda rapor alan öğretmen yoktu çünkü müdür bayramda rapor yasağı getirdi.

> Her sene aynı durumla karşı karşıyayız. Evladım gün boyu bahçede beden dersi yapıp döndü. Bu süreçte rapor alan bütün isimler tek tek incelenmeli. Keyfi olarak rapor alanlar için gerekli adımlar atılmalı.

> Benim öğrenciler bayram tatilini uzatmış. Tatil fotoğraflarını bana gönderip siz de tatile devam edin öğretmenim diyorlar. WatsApp grupları bu konuyla çalkalanıyor.

> Okulun son günleri havası var. Öğrenciler gelmiyor, dersler işlenmiyor.

DOKTORLAR İSYANDA

Rapor için kapıları çalınan sağlıkçılar, sosyal medya hesaplarından şöyle isyan etti:

> Az önce bayram tatilini uzatmak için acil servise gelen beş yüzüncü kişiyi de raporsuz yolladım.

> Rapor için yine çok orijinal bahaneler dinledim. Gerçekten bu işi suistimal edenlerin sayısı oldukça fazla... Biz geri çeviriyoruz ama özel hastaneden parayı basıp raporu koparanların sayısı fazla.

> Bir günde 26 öğretmen benden rapor istedi.

> Bizim WatsApp gruplarında doktorun üzerine yürüyenleri bile duyduk. Bu duruma bir çözüm artık şart.

> Usulsüz rapor vermek suçtur. Bu bir gerçek ama lafımız sadece usulsüz rapor için ısrar edenlere. Görevini layığıyla yapan her meslek grubuna saygımız sonsuz.

İLK ÜÇ DERS BOŞ GEÇECEK

İstanbul'da bir devlet okulunda geçtiğimiz perşembe akşamı bütün velilere aynı mesaj gönderildi. İşte o mesaj: Sayın velilerim öğretmenlerimiz raporlu ve izinli olduğu için ilk üç ders boş geçecek. Çocukları 4. saat okulda olacak şekilde gönderebilirsiniz.

YOLLAR BOŞ KALDI

İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar bayram sonrasında da boş kaldı. Tatili birleştirip İstanbul dışına çıkılması ile Kadıköy D-100 kara yolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı göze çarptı.

MAHMUT ÖZAY