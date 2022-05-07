Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ'a gözdağı: Kabadayı gibi davranma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik "Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur" ifadelerinin ardından Özdağ, Soylu'yu İçişleri Bakanlığı'nın önünde düelloya davet etmişti.

İçişleri Bakanlığı'nı basmaya kalkıştı

Özdağ, dün yaptığı çağrının ardından bugün İçişleri Bakanlığı'na gelmişti. Bakanlığa yürümek isteyen Özdağ, polis engeline takılmıştı. Burada açıklama yapan Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek, "Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" demişti.

Alaattin Çakıcı, sosyal medyadan tepki gösterdi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş ve nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın son çıkışlarına tepki gösterdi. Çakıcı, isim vermeden Özdağ'ın Cumhuriyet Savcılığı'na gitmek yerine, sokak kabadayısı gibi arkasına birilerini alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yaptığını söyledi.

Soros ile yakın teması var, bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır

Ülkenin kuzeyi ve güneyinde yaşanan gelişmelere vurgu yapan Çakıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Böyle bir süreç yaşanırken batı ve okyanus ötesinin Soros ile yakın teması olan bazı milletvekilleri bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır" ifadelerini kullandı. Çakıcı'nın açıklamaları şöyle:

Ukrayna ve Afganistan'a çevirmek istiyorlar

Ülkemizin kuzeyinde dünya ateş çemberinden geçerken, güneyimizde de hala PKK ve terörist dinci örgütlerin tehlikesi devam etmektedir. Batı ve okyanus ötesi, batılı sivil toplum örgütleri ve Soros, Rusya'yı Ukrayna bataklığına soktu. Ukraynalılar milli mücadele vermektedir.

Rusya'nın da kendine göre haklı nedenleri var ama orantısız güç kullanan Ruslar kendileriyle akrabalık bağı olan Ukraynalılar ile savaşmaktadır. Amerika ve batı ekonomik ve silah yardımı yapmak suretiyle Ukrayna'yı ikinci bir Afganistan'a çevirmek için hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı bir bataklıkta birbirine yedirtiyorlar. Biz devlet olarak her ikisine de tarihi bağlar ve komşu olmamızdan dolayı eşit mesafedeyiz.

Partisine ihanet edip ayrı parti kuran, profesörüm diyen...

Böyle bir süreç yaşanırken batı ve okyanus ötesinin Soros ile yakın teması olan bazı milletvekilleri bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır. Biri birine hakaret ettiyse Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet eder.

Ne yazık ki milliyetçi damardan beslenen, partisine ihanet edip ayrı parti kuran, profesörüm diyen, adliyenin yolu varken bir sokak kabadayısı gibi arkasına birilerini alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yapmak kaydıyla kendisine ve yine Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü ocaklarında yetişip, bir hanımefendinin peşine takılıp yuvasını terk eden geçmişite de kardeşler kadar yakın olduğum İyi Partili milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne veryansın etmektedir. Her ikisi de milliyetçiyim der. İsteyerek veya istemeyerek CHP ve HDP'ye hizmet etmektedirler.

Soros'un borazanını çalmaktadır

Dünya şu an bir kaosun içerisindedir. Akıllı bilim adamları, siyasetçiler ve milletvekilleri bu kaosta devletin ve milletin yanında yer alması gerekirken gelecek seçimler için Soros'un, okyanın ötesinin ve Avrupa Birliği'nin borazanını çalmaktadır.