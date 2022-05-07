Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi için hizmet satın alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini özel denetim şirketlerine devretmek için yönetmelik yayımladı. Denetim şirketlerine ödenecek para ya tarifelere yansıtılıp vatandaşın elektrik faturalarına yüklenecek ya da vatandaştan toplanan vergilerle finanse edilen bütçeden ödenecek.

YAPTIRIM OLMAYACAK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre

, özelleştirilerek kamudan şirketlere devredilen elektrik dağıtım şirketlerini denetleme yetkisi kanunen Enerji Bakanlığı'na ait. Ancak, dün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre bakanlık, denetim yükümlülüğünü, sonuçları itibarıyla bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilecek. Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabileceği gibi bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle de yaptırabilecek.

DENETİM ZAAFİYETİ RİSKİ

Normalde kamu personeli tarafından denetlenmesi gereken dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin özel denetim şirketlerine bırakılması kafalarda soru işaretlerine yol açtı. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) eski Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, şirketlerin her birinin birbirleriyle çıkar ilişkisi olabileceği uyarısında bulundu. Sakarya, "Bütün şirketleri zan altında bırakmak doğru değil ama iş ilişkisi içinde olan şirketler mutlaka olacaktır. Bazı sorunları görmezden gelebilirler, denetim yetkisini tam anlamıyla kullanamayabilirler" dedi.

PARASINI KİM ÖDEYECEK?

Dağıtım şirketlerinin birçok masrafı ve karı vatandaşın elektrik faturalarına yansıtılıyor. Şimdi bu şirketleri denetlemek için denetim şirketlerinden hizmet satın alınacağı için vatandaşa yeni bir masraf kapısı açılmış oldu. Denetim şirketlerine ödenecek para ya doğrudan elektrik tarifelerine masraf olarak yansıtılacak ya da Enerji Bakanlığı'nın bütçesinden ödenecek. Her iki durumda da faturayı vatandaş ödemiş olacak.