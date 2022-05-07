Sınırdaki mücadelede dezenformasyon ve gerçekler

Suriye'deki iç savaşın başından bugüne kadar diplomatik ve insani adımlar atan Türkiye, diğer yandan da iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca savaş mağdurlarına kucak açtı. 11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi. 18 sayfalık raporda, sivillerin tahliyesinden diplomatik gelişmelere, hayatını kaybeden insanlardan ülkemize göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin durumuna kadar birçok konuda atılan adımlar bir bir anlatıldı. Raporda Türkiye'nin sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması için yapılan operasyonlar belirtilirken AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesine kadar birçok konuya yer verildi.

İşte Mart 2011'de başlayan Suriye iç savaşında Türkiye'nin savaşın bitmesi için attığı adımlar şöyle:

Türkiye iç savaşın son bulması için diplomatik çalışmaları ile tüm dünyaya örnek oldu. Sivil katliamlarının son bulması, insani yardımların gönderilmesi için 30 Haziran 2012'de BM bünyesinde Cenevre görüşmeleri başladı. Türkiye en başından görüşmeleri destekledi. 11 kez Astana görüşmeleri yapıldı. 2017'de Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde çatışmasızlık ve gerginliği azaltma bölgeleri oluşturuldu. 2018'de Soçi Mutabakatı yapıldı. Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'nin katılımıyla İstanbul'a dörtlü zirve toplandı.

Türkiye çatışma bölgelerini terörden temizleyip göçün ana sebebini ortadan kaldırma kararı aldı ve askeri operasyonlara başladı. Bu kapsamda 2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı, 2019'da Barış Pınarı ve 2020'de Bahar Kalkanı harekatlarını başlattı. Bu operasyonlar sonuncunda Türkiye, terör örgütleri DEAŞ ve PKK-PYD/YPG'nin belini kırdı. Binlerce kilometrekarelik çatışma bölgelerini terörden temizledi, böylelikte göçün ana sebepleri ortadan kaldırıldı. Yeni göç dalgaları ülkemizin içine ulaşmadan tampon bölgelerde durduruldu. Bu sayede ülke sınırları içindeki göçmen sayısının artması engellendi. Nisan 2022 itibarıyla 1 milyon 204 bin kaçak göçmen yakalandı.

Türkiye attığı adımlar sayesinde 10 milyonu aşkın kaçak göçmeni engellemiş oldu. Türkiye başlattığı başarılı sınır ötesi harekatlar sayesinde terörden arındırdığı bölgeleri güvenli hale getirdi. TSK Afrin, Cerablus, Azez, El- Bab, Tel Abyad ve Resulayn olmak üzere 6 bölgeyi terörden arındırdı ve istikrar sağladı. Terörden arındırılan bu bölgelerde eğitimden sağlığa, ticaretten kamu idaresine, kolluk kuvvetlerinden altyapıya kadar hayatın tüm alanında yeni inşa çalışmaları yapıldı. 500 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşullar oluşturuldu.

DEZENFORMASYON VE GERÇEKLER

Mart 2022 itibarıyla 200 bin 950 Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Bunlardan 87 bin 296'sı çocuk. 113 bin 654 Suriye kökenli vatandaş oy kullanabilecek. Türkiye'de geçici koruma altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 768 bin 716 kişi. 7 geçici barınma merkezinde 53 bin Suriyeli barındırılıyor. 2.6 milyon kez Suriyelilere Türkiye'de ameliyat hizmeti sunuldu. 97 milyon kez sağlık hizmeti verildi.

Fatma Göksu