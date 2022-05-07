Koronaya veda bahara merhaba

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler ateşin üstünden atlamak için birbiriyle yarıştı. Dev ateşin üstünden atlamaya cesaret edemeyenlerse etrafında dans etmeyi tercih etti. Saçlarına çiçekler takan, bahar coşkusunu rengarenk kıyafetlerle üzerlerinde taşıyan binlerce kişinin dansı, Sarayiçi Er Meydanı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Kakava ve Hıdırellez şenlikleriyle doğanın uyanışını, baharın gelişini kutlayan binlerce kişi bir yandan da koronalı günlere veda etmenin sevincini yaşadı. Sahne alan sanatçılara eşlik edenler Edirne'de muhteşem bir koro oluşturdu.

Tek yürek olup binlerce ağızdan bolluk ve bereketin temenni edildiği Kakava'da diğer tören şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapıldı. Sabahın beşinde yola çıkan insan seli, yine nehir kıyısında buluştu. Bir gece önce yazılıp gül dallarına bağlanan dilekler gün doğmadan Tunca Nehri'ne atıldı. Genci yaşlısı koronavirüs yorgunu yüreklerin dilediği tek şey "önce sağlık" oldu.

SABAHA KADAR SÜRDÜ

Gün ışımadan Tunca Nehri kıyısında toplanan vatandaşların yanı sıra bu yıl Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler de Hıdırellez kutlamalarına katıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eşleriyle birlikte katıldıkları davul zurna eşliğinde yapılan eğlenceler günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Murat SAVAŞ / SABAH

HIDIRELLEZ COŞKUSU HER YERDE

Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez coşkusuna Vanlılar da katıldı. Van İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere 7'den 70'e katılım sağlandı. Akköprü Parkı'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen şenlikte özellikle çocuklar arasında ip çekme, ağızda kaşık ile yumurta taşıma, çuval ve mendil kapma yarışları unutulmaz anlara sahne oldu. Elif Abalı ve Ferhat Tok'un seslendirdiği şarkılar eşliğinde Hıdırellez şenliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Aslışah NARGÜL / SABAH

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