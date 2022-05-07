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Türkiye'ye gelenlere korkutan uyarı: Tedavi olmak için Türkiye'ye giden 17 kişi öldü

İNGİLTERE Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Türkiye'ye yönelik sağlık amaçlı seyahatlerde artış yaşandığına dikkat çekti. Bakanlık açıklamasında, İngiltere vatandaşları, 17 kişinin bu seyahatler sırasında hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek uyardı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Mayıs 2022 12:37
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Türkiye'ye gelenlere korkutan uyarı: Tedavi olmak için Türkiye'ye giden 17 kişi öldü

Koronavirüs salgının etkilerinin atlatılmasıyla birlikte Türkiye'nin 100 milyar dolarlık küresel sağlık turizmi pazarından aldığı pay yeniden yükselişe geçti. Sınır kapısındaki anketleri baz alan Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK), 2021'in son 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye'yi tercih eden turist sayısı yaklaşık 371 bine ulaştı.

Ancak Türkiye her ne kadar medikal estetik ve sağlık turizminde önemli bir noktada yer alsa da halen ülkede prosedüre uygun olmayan işletmeler risk oluşturuyor.

17 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bundan yola çıkarak, Türkiye'ye giden İngiliz vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 17 İngiliz vatandaşının Türkiye'de geçirdiği tıbbı işlemler sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Özellikle Türk lirasında yaşanan tarihi düşüş sonrası Türkiye'nin İngiliz vatandaşları için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri haline geldiği vurgulandı. İngiltere'den Türkiye'ye yönelik tıbbi işlemlerle ilgili rezervasyonlarda artış yaşandığı ifade edilirken, özellikle fiyatların çok daha ucuza gelmesi nedeniyle İngilizlerin Türkiye'ye yöneldiği aktarıldı.

Uyarı yayınlındı: 17 İngiliz tedavi olurken öldü

Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2019'dan bu yana Türkiye'de tedavi gören 17 İngiliz'in hayatını kaybetmesinin ardından uyarılarını yineledi. Yapılan açıklamada, "Tıbbi tesislerin standardı ve uygulanan tedaviler dünya çapında büyük farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye'de tıbbi tedavi almayı düşünen İngiliz vatandaşları öncesinde titiz bir araştırma yapmalıdır. Yurtdışında tıbbi tedavinizi ayarlamakta finansal çıkarı olan özel şirketlere güvenmek akıllıca değildir." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının güvenliğine dikkat çekerek, "Medikal turizm ziyaretlerinin ardından Ocak 2019'dan bu yana Türkiye'de vefat eden 17 İngiliz vatandaşının bulunduğunu açıklamalıyız. Türkiye'ye tıbbi bir prosedür için seyahat ediyorsanız, seçtiğiniz tıbbi tesisin Türk makamları tarafından akredite olduğundan emin olmalısınız. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde akreditasyonu olan tesislerin bir listesini bulabilirsiniz." ifadelerini paylaştı.

Saç ekimi ve estetik en çok tercih edilenler

İngiliz hükümeti, vatandaşları tarafından seçilen kliniğin Türk makamlarına kayıtlı olup olmadığının araştırılmasını tavsiye ederken, seyahat etmeden önce doktorlarına başvurmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye'de sağlık turizmi için gelenlerin büyük çoğunluğunu saç ekimi, meme implantı, plastik ve estetik cerrahi, liposuction, göz ve diş tedavileri ve tüp bebek uygulamaları oluşturuyor.

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