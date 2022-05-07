İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yazlık fide dağıtım' programında açıklamalarda bulunuyor.

"Ben toplumda bu bariyerlerin, bu duvarların yıkılması şartıyla bu ülkede her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Sadece benim inandığım şeyler doğrudur anlayışıyla iyi şeyler olacağına inanmıyorum. Bu toplumun rehabilitasyona ihtiyacı var, hepimizin. Kendimi de bundan ayırmıyorum.

Her ne kadar bir başbakanın asılması yanlışsa, 13 yıl sonra bu gençlerin de asılması çok vahim. Bilgi sahibi olmak kadar, aydınlanmak kadar kıymetli bir şey yok. Baktığımızda bu çocukları da anneler doğurdu, yaşattı ve büyüttü. Ve o anneler büyük acılar çekti. Yarın Anneler Günü ve ben o annelerin anneler gününü kutluyorum.

Hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğiz. Bunu da hak, hukuk ve adalet kavramıyla yapmakla yükümlüyüz. Hak ve hukukun, adaletin ne kadar kıymetli olduğunu, bir kardeşimin 18 yıl hapis ezası aldığı bir ortamda derinden hissediyorum. O 18 yıllık kararın ömrü siyasilerin ömrü kadardır. En fazla bir yıldır.

Hiçbir ideali olmayan insanların aldığı bu 18 yıllık cezanın ne kadar hukuksuz ve mesnetsiz olduğunu söylemek istiyorum.

Hukuksuzluğa uğramış, adaletsizliği uğramış kim varsa ve onların hüznünü çeken tüm annelerin de anneler gününü de kutluyorum. Üreten bir ailenin çocuğuyum benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece ve sadece dün bir konuşmada yaptığım'vız gelir, tırıs gider' lafımdan dolayı özür diliyorum. Onun ötesinde yapılan bütün konuşmalarımın ve eylemlerimin arkasındayım. Eleştiri hakkı elbetteki bütün vatandaşlarımızda vardır ama ben dostluklarımı, 3 buçuk yıldır elde ettiğim yol arkadaşlıklarımı bir fotoğrafla terk edilsin diye elde etmedim. Bir fotoğrafla bunu terk etmeye dönük cümleler kuranların kendilerini de bir gözden geçirmelerini ve bu cümleleri neden kurduklarını bir daha tahlil etmelerini dilerim. Bu dostlukları bir fotoğrafla düşmanlığa çevirmek gibi niyetle yola çıkmadığım gibi, hayatımda hiç kimseyi de düşman sınıfına koymadım, koymayacağım.

Beni bu kişiliğimin nereye götürüp götürmeyeceği umrumda değil. Esas olan insanın kendi kişiliğidir. Siz onu öyle kabul edersiniz. Elbette bir fotoğrafla yok sayılan, oy vermem, şunu yapmam denilen bir kişi durumuna düşünülürse insanın canı yanıyor"