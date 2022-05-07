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Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın tünel kazıları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: (Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'ndaki) Çalışmalarımızı, bir yıl içinde İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla aralıksız sürdürüyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mayıs 2022 14:19
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Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın tünel kazıları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın tünel kazılarının tamamlandığını belirterek, "Çalışmalarımızı, bir yıl içinde İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı (Bağcılar) Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni'nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak halkın ulaşım ihtiyacını en hızlı, en konforlu ve en ekonomik biçimde karşılamak için hizmet üretmeye, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'u da demir ağlarla örmeye devam ettiklerini söyledi.

Büyük şehirlerdeki trafik sorununu aşmak için raylı sistemlerin öneminden bahseden Karaismailoğlu, bakanlık olarak bu kentlerde yaşayan vatandaşların trafikte zaman kaybetmemeleri için çok sayıda raylı sistem projesi hayata geçirdiklerini, ülke çapında 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattının inşaatının sürdüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul'da Bakırköy-Kirazlı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Kayaşehir, Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları ile Altunizade-Bosna Bulvarı ve Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projelerinin yapımının sürdüğünü anlattı.

- 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyona sahip

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden metro projeleri tamamlandığında 263 kilometre olan raylı sistem ağının 366,3 kilometreye yükseleceğini, bunun yüzde 50'sinden fazlasının bakanlık tarafından yapılmış olacağını söyledi.

Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, hattın "Bakırköy Sahil (İDO), Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani" olmak üzere 7 istasyonu bulunduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bittiğinde Bakırköy sahilden Kayaşehir'e kadar kesintisiz metro hattı tesis etmiş olacaklarını kaydederek, günde 1 milyon İstanbullunun seyahat edebileceği hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresinin 39 dakikaya düşeceğinin bilgisini verdi.

- "Bir yıl içinde İstanbullulara kazandıracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, projenin toplam ilerleme oranının bugün itibarıyla yüzde 70'e ulaştığını belirterek, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde çalıştıklarını, buna rağmen tünel kazılarını tamamlandığını, 2 tünel açma makinesinin 17 kilometreli kazıyı bitirerek Kirazlı istasyonuna ulaştığını anlattı.

Tünelin iç kaplama betonunu oluşturan ve segment beton elemanların montajını tamamladıklarını, 17 kilometrelik demir yolu ray montajının 5 kilometresinin yapıldığını, yapı alanının yüzde 67'sinin tamamlandığını aktaran Karaismailoğlu, "İstasyon ince işleri, betonarme, elektromekanik, sinyalizasyon imalatları gibi çalışmalarımızı, bir yıl içinde İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, son 1,5 ayda 1915 Çanakkale Köprüsü ve Tokat Havalimanı'nı hizmete aldıklarını, Rize-Artvin Havalimanı'nı kısa süre içerisinde açacaklarını kaydederek, projelerini tüm Türkiye'de halkın hizmetine sunmak için çalıştıklarını bildirdi.

- Yaz sonuna kadar İstanbul'da 3 metro hattı açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 25 yılda kara yolu bakım ve işletmesinden 2,4 milyar dolar, zamandan da 3,6 milyar dolar olmak üzere toplamda 6 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını vurguladı.

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Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattının bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Daha önce başlanmış hatlar, önceki dönemimizde başlattığımız projeler. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bizler ise 2023'te saydığımız tüm hatları, yapımı devam eden 103 kilometre metro inşaatının tamamını bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, bu yaz sonuna kadar Pendik-Sabiha Gökçen ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metroları ile İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldıkları Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattının hizmete açılacağını söyledi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok sayıda eserle İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdıklarını ve kenti çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- Esnafı ve engelli sporcuları ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından işçilerle fotoğraf çektirdi ve onlarla sohbet etti.

Tören sonrası bölgede esnaf ziyaretinde bulunan, onların dertlerini ve taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu, engelli sporcu ve vatandaşlarla sohbet ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.

- Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

Karaismailoğlu, son olarak kısa süre önce göreve seçilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

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