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Kripto paralarda düşüş sürer mi?

30 bin dolar ve altı seviyelerinin konuşulduğu bir dönemde Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklama kripto para yatırımcılarına 1 gün bile nefes aldırmadı. Powell'ın 75 baz puanlık faiz artırımının haziran için masada olmadığını söylemesiyle 40 bin dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin tekrar yönünü aşağıya çevirdi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 07 Mayıs 2022 15:56
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Kripto paralarda düşüş sürer mi?

Dünya'dan Ufuk Korcan'ın haberine göre;

Kripto paralarla son 1 yıl içerisinde tanışanlar pek umduklarını bulamadılar. Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında yaşanan büyük rallide Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 6 kat artmıştı.

Bu süreçte bazı alt coinlerde çok daha büyük yükselişler yaşanması piyasaya olan ilgiyi artırmış ve yeni katılımcıların kripto varlıklara yönelmesine neden olmuştu.

Yeni yatırımcıların büyük bölümünün beklentisi kısa sürede büyük kazançlar elde etmekti. Geçen yılın nisan ortasında başlayan ve Temmuz 2021'e kadar süren düşüşün ardından gelen tepki alımları her seferinde 'ralli başlıyor' beklentilerini kuvvetlendirdi.

Ama beklenen olmadı. Bitcoin'de yaşanan 'testere' trendi alt coinlerde çok daha büyük dalgalanmalara neden oldu.

Hisse gibi hareket ediyor

Altına alternatif olarak ortaya çıkan ve geçmiş yıllarda belirsizlik dönemlerinde ciddi artışlara imza atan Bitcoin'in son aylarda teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq ile korelasyonu yükseldi. Kripto paralar; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına başlayıp parasal genişlemede frene basacak olması, Rusya-Ukrayna savaşı gibi gelişmelere hisse senetleriyle aynı yönde tepki verdiği görülüyor. Bu yüksek korelasyonun ne kadar süreceği ya da sürüp sürmeyeceği sorusunun yanıtını şu aşamada vermek zor. Ancak kurumsal yatırımcı sayısının artması ve gelecek regülasyonlar bu korelasyonun devam edebileceği görüşlerini kuvvetlendiriyor.

Fed bile kurtaramadı

Gelelim geride bıraktığımız haftadaki hareketlere. Fed'in faiz kararı tüm dünyada piyasaların ana gündem maddesiydi. Fed faizleri beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın halen yumuşak bir inişin mümkün olduğu belirtmesi ve haziran ayı için 75 baz puanlık artırım ihtimalini masadan kaldırması Bitcoin'e çok kısa nedes aldırdı. Powell'ın açıklamalarıyla Bitcoin, 40 bin dolar sınırına dayandı ama bu seviyeyi geçemedi. Ardından Naqdaq'ta yaşanan sert düşüş kripto paralara da yansıdı ve Bitcoin hızla 36 bin doların altına indi.

Kripto piyasasında 'ayakkabı' trendi!

Kripto paralarda her geçen gün yeni bir trend başlıyor. Son günlerde ayakkabı NFT'lerine bağlı uygulamalar yoğun ilgi görüyor. Sistem şöyle işliyor: Projenin uygulamasını telefona indiriyorsunuz. Aldığınız NTF ayakkabı size günlük koşma/yürüme görevi veriyor. Bu görev ayakkabının seviyesine göre değişiyor. Görevi gerçekleştirince karşılığında token alıyorsunuz. Örneğin 5. seviye bir ayakkabıdan günde 6 token alıyorsunuz. Bu tokeni paraya çevirebildiğiniz gibi seviye de yükseltebiliyorsunuz. Enerji ayakkabının seviyesine göre 7-8 saatte dolabiliyor, sonra o enerjiyi yürüyerek/koşarak boşaltıyorsunuz. Seviye arttıkça daha sık enerji doluyor ve daha çok mesafe kat ediyorsunuz. Burada şunu belirteyim, koşu bandını görevi yerine getirmekte kullanamıyorsunuz, dışarıda yürümeniz gerekiyor.

Dolarda düşüş için 14.72'nin altına inilmeli

Dolar/TL paritesi 03 Ocak'ta 12.75 TL seviyesinden başlattığı yükseliş trendinde. Son 1 haftalık dilimde bu trendin destek noktasının milimetrik bir şekilde iki defa test etti. Ancak bu trend desteğinin altına gelmedi. Bu sebeple yükseliş yönündeki seyir sürüyor. Şu an için bu trendin destek noktası 14.72 TL seviyesine denk geliyor. Paritenin bu trendin üzerinde kaldığı sürece 14.99 TL seviyesi ara direnç noktası olmak üzere 15.73 ve 17.07 TL seviyelerinin görülme riskinin devam ettiği söylenebilir. Teknik anlamda 14.72 TL desteğinin aşağı geçilmesi ilk aşamada 14.52 TL seviyesinin görülme olasılığını artırabilir. Bu desteğin de altına gelinmesi durumunda yükseliş trendinin kırıldığına yönelik önemli bir sinyal gelmiş olacak. Böyle bir senaryoda ilk aşamada 14.28 TL seviyelerin test edilme olasılığı artacaktır.

İşte Bitcoin'de kritik seviyeler

Tüm piyasalarda hareketli günlerin yaşanırken Bitcoin'in Nasdaq'la paralel seyri devam edecek gibi gözüküyor. Fed Başkanı'nın 75 baz puanlık faiz artırımını masadan kaldıran açıklamasına rağmen Bitcoin'de yaşanan düşüşün aslında net bir sebebi yok. Madencilik cihazı üreticisi Canaan, SEC incelemesine girmesi, Arjantin Merkez Bankası'nın kripto ticareti sunan finansal kurumları engellemek için adım atması ve Nasdaq teknoloji hisselerinde yaşana sert düşüş şimdilik görünen başlıklar. Teknik anlamda Bitcoin/dolar paritesi 37 bin dolar desteğinin de altına sarkması son derece olumsuz. Özellikle haftalık kapanışın bu seviyenin altında olmaması lazım. Bu gerçekleşmezse aşağı yönlü riskin devamı beklenebilir.

33-34 bin dolara dikkat!

Olumsuz olarak adlandırabileceğimiz bu senaryoda geri 35 bin 500 dolar seviyesi ile 33 bin - 34 bin dolar bandı son derece kritik destek bölgeleri. Özellikle 33 bin-34 bin dolar destek bandı son derece önemli. Zira olası geri çekilmelerde paritenin bu bölgeye gerilemesi durumunda tepki hareketi gelmesi gerekiyor. Aksi taktirde 30 bin dolarlı seviyelerin altının da görülme riski artacak. Parite üzerinde az da olsa bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için ise 37 bin dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış görülmesi şart. Ancak asıl rahatlamanın 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla alınacağı unutulmamalı.

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