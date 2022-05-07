Bakan Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen takımları tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Mayıs 2022 22:04
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"2021-2022 sezonunda TFF 3. Lig'den, TFF 2. Lig'e yükselen Esenler Erokspor, Batman Petrolspor ve Bitexen Düzcespor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. Kulüplerimize önümüzdeki sezon mücadele edecekleri TFF 2. Lig'de başarılar diliyorum."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız