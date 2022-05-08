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Ekonomi ve mülteciler AK Parti'yi zorluyor

AK Parti, 2023 seçimlerine Türkiye'nin en önemli gündem başlıkları arasında yer alan ekonomi ve mülteciler problemini çözerek girmeyi hedefliyor. Vekillerin bayram boyunca seçim bölgelerinde yaptıkları temaslarda da benzer şikayetler vardı. Bir diğer önemli başlık ise EYT'liler...

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 08 Mayıs 2022 07:05
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Ekonomi ve mülteciler AK Parti'yi zorluyor

AK Parti milletvekilleri ramazan ayı ve bayram boyunca seçim bölgelerinde temaslarını sürdürdü. Bu temaslarda hayat pahalılığı ve mültecilerle ilgili şikayetler başı çekti. Bu iki konu dışında en önemli başlıklardan biri ise EYT'liler oldu. AK Parti, 2023 seçimlerine Türkiye'nin en önemli gündem başlıkları arasında yer alan ekonomi ve mülteciler problemini çözerek girmeyi hedefliyor. AK Parti'deki seçim stratejisi toplantılarında da son dönemde en fazla sığınmacılar ve ekonomi üzerinde değerlendirilmeler yapılıyor. Ramazan ayı ve bayram boyunca, AK Parti yönetimi, milletvekilleri ve teşkilatların yaptıkları saha çalışmalarındaki ortak izlenim, değerlendirmeler şöyle sıralanıyor:

Hayat pahalılığı ilk sırada. Son dönemde mülteciler de gündem oldu. Ama mülteci sorununun sahada pek bir etkisi yok. Muhalefet, mültecileri 'siyasi açıdan istismar' aracı olarak kullanıyor. 'Suriyeliler yüzünden iş bulamıyorsunuz, bunlar yüzünden sıkıntı çekiyorsunuz' diyerek kullanıyor. Suriyeli sığınmacılarla ilgili yalan-yanlış bilgiler yayılıyor. Vatandaş, mültecileri çok büyük problem olarak görmüyor ama ekonomik sıkıntı çektiği için bunları bahane ederek tepki gösterenler var. Bir yandan da özellikle hizmet sektöründe ve tarım-hayvancılıkta çalıştıracak adam bulamadıkları için Afgan veya Suriyelileri çalıştıranlar var. 'Mülteciler olmazsa işimiz zor' deniyor. Genel olarak vatandaş nezdinde bir 'Suriyeli' tartışması yapılmıyor. Ama siyaseten kullanılıyor.

GRİ ALANDA BEKLEYENLER

Sahada görünen, AK Parti'nin çekirdek seçmeni halen partide. Toplumun yüzde 35'lik kesimi AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. Ancak yüzde 10'dan fazla bir kararsız kitle var. Bu kitle daha önce AK Parti'ye oy veren, ama şimdi kafası karışık olan bir kitle. Muhalefet cephesine de gitmek istemiyor. Çünkü onlar da umut vermiyor bu kitleye. Bu kesim şimdilik ne AK Parti'ye ne de muhalefete yanaşıyor. Gri alanda bekliyorlar. AK Parti'ye yakın olan bu kesimler, 'Köprü, yol baraj gibi söylemleri bırakın artık. Vatandaşın bireysel taleplerini karşılayın' diyor. Türkiye'de seçimler muhtarlık seçimlerine döndü iyice, yani Kanal İstanbul'u veya başka otoyolları anlatarak seçim kazanmak zor. Vatandaş 'Benim için ne yaptın' diyor. Bireysel talepler karşılanmalı. Bu nedenle dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik yeni bazı adımların atılması bekleniyor. Özellikle 9'uncu aydan itibaren hükümet dar gelirlileri rahatlatmaya yönelik bazı adımlar atarsa, sıkıntı ortadan kalkar.

'EYT'LER HER YERDE...

Hayat pahalılığı, mültecilerden sonra belki mültecilerden de daha fazla karşımıza çıkan konu EYT meselesi. Nereye gitsek bu konu gündeme getiriliyor. Bu konuda da mutlaka bir adım atılması gerekiyor. Beklenti var. 2023 seçimlerinden önce bu mesele çözüme kavuşmasını bekliyoruz.

YÜCEL KAYAOĞLU

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