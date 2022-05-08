Beyaz eşyada fahiş fiyata 'dur' denildi

Türkiye'nin önde gelen bir beyaz eşya üreticisinin e-Ticaret sektöründe hakim konumda olan yalnızca 5 platform ile çalışacağını satış noktalarına duyurması ve yetkili satış bayilerinin diğer platformlardan ayrılmasını istemesi, düğün sezonu öncesi şok etkisi yaptı. Piyasalarda kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engelleyerek tüketici faydasını artırmakla yükümlü olan Rekabet Kurumu duruma el atarak, 5 zincir marketin sanaldaki benzeri olmaya aday bu yapıya 'dur' dedi.

"KRİTERLER KEYFİYET İÇEREMEZ" UYARISI

Kurum, beyaz eşya üreticilerini uyararak e-Ticaret platformlarından köklü bir çıkışın fiyatları hızla yukarı yönlü tırmandıracağı, bu nedenle platformlardan çıkış için ortaya konulan objektif kriterlerin keyfiyet içeremeyeceğini vurguladı. Kurum, uyarısında, başka bir üretici firmanın daha önce kendisine yaptığı başvuruyu ve geçen yıl sonunda karara bağlanan dosyayı da hatırlattı. Söz konusu önceki şirketin "Yetkili bayilerin çevrim içi pazar yerlerinden satış yapmasının bütünüyle yasaklanması" talebinin kabul edilemeyeceğinin karara bağlandığını hatırlatan Rekabet Kurumu, verilen kararda üreticilerin satış noktaları için objektif kriterler belirleyebileceğinin hüküm altına alındığını ifade etti.

Öte yandan, üretici firmanın e-Ticaret satış noktalarına gönderdiği yazıda "Pazar yerleri ile ilgili objektif ve şeffaf kriterler belirlenmiştir. Kalite temelli objektif kriterler üç ayda bir tekrar değerlendirilecektir" denilerek, belirlenen çevrim içi pazar yerleri dışındaki yerlerde mağaza açılmaması ve ürün satılmaması istendiği, açık olduğu tespit edilen satış noktaları için hukuki süreç başlatılacağını ilettiği öğrenildi. 100'e yakın e-Ticaret platformundan çıkışı öngören karar sonucunda, rekabetin azalmasıyla ürünlerde yüzde 50'lere varan artışlar yaşanabileceği iddia edildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMMUŞ