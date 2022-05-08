Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor

Pandemi ile birlikte dijitalleşme hız kazandı. Bu dönemde insan vücuduna ve insanların hareketinin sınırlanmasına yönelik teknolojik yatırım ve girişimler hız kazanırken, insan vücuduna çip gerçek oluyor. Hayvan deneyleri başarısız olsa da firmalar insan beyninde çip deneylerine başlıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink'in bu yıl içerisinde insan testlerine başlaması beklenirken Synchron, Walletmor ve Epicenter ilk insan uygulamalarını gerçekleştirdi. Çipler ve sensörler ile nesnelerin interneti (IoT) ile başlayan dönüşüm artık bedenlerin internetine doğru evriliyor.

ABD'nin etkili düşünce kuruluşlarından RAND Corporation tarafından hazırlanan Bedenlerin İnterneti (IoB) Raporu bunu açıkça ortaya koyuyor. RAND, IoB'yi "insan vücudunu izleyen, sağlık ve diğer kişisel bilgileri toplayan ve bu verileri İnternet üzerinden ileten büyüyen bir cihaz endüstrisi" olarak tanımlıyor. IoB cihazları yazılım içeriyor. Bu cihazlar internete bağlanabiliyor ve ağ ile iletişim kurabiliyor. Ayrıca kişinin sağlık veya biyometrik verilerini topluyor. Çip ve sensörlerle kan testi ve şeker ölçümü yapılabilecek, hastalıklar önceden tespit edilebilecek. Hatta BioBot teknolojisi kullanılarak atıklarımızdan ne yediğimiz, hangi ilaçları alabileceğimiz ve genetik materyalimiz bile analiz edilebilecek. Tahminlere göre 2025 yılına kadar 41 milyardan fazla aktif IoT cihazı olacak ve çevre, ulaşım, coğrafi konum, diyet, egzersiz, biyometri, sosyal etkileşimler ve günlük insan yaşamları hakkında günlük 2,5 kentilyon bayt veri üretecek.

YA HACK'LENİRSEK



Madalyonun diğer tarafında konuşulmayanlar var. Özellikle mahremiyet konusunda ciddi endişelere yol açıyor. İnsanların duygu durumundan bütün hareketlerine kadar ölçülebilir olması ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Aynı şekilde gözetim toplumunun konuşulduğu şu dönemde insanlar kontrol edilebilir insan kavramına giden yol da ilk basamağı oluşturabilir. Diğer bir risk ise hack'lenebilir insan. İnsanlara çipler üzerinden müdahale edilmesinin sağlık üzerinden nasıl bir sonuç doğuracağı bilinmiyor. Dolayısıyla bu alanda atılacak adımlarda temkinli ve dikkatli olunması gerekiyor.

İNSAN BEYNİNE GİRMEK İSTİYOR



SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın insan beynine çip takma fikri için geri sayıma geçildi. Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirket, bu sene insan deneylerine başlamayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl Musk'ın beyin çipi projesi 'Neuralink', bir maymun üzerinde test edilmişti. Dokuz yaşındaki Pager isimli maymun, test esnasında düşünce gücüyle video oyunu oynamayı başarmıştı. Ancak deneye tabi tutulan 23 maymunun 15'i ölmüştü. Musk, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceği iddia ediyor. Ancak başarısız hayvan testleri, ciddi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

BEYİN İÇİN ARAYÜZ GELİŞTİRDİ



Synchron tarafından geliştirilen ilk ticari Beyin-Bilgisayar Arayüzü (BCI) sistemi Stentrode'un klinik testleri ABD'da başladı. "COMMAND" olarak adlandırılan çalışmada ilk hasta New York'taki bir hastanede klinik deneylere alındı. Şirket, endovasküler beyin implantı ile felçli hastalara dijital cihazları eller serbest olarak kontrol etme kabiliyeti kazandırmayı hedefliyor. Stentrode beyne ulaşana kadar şah damarından geçiyor. Damar duvarını hizalamak için genişleyen 16 sensörlü ağ benzeri bir malzemeden yapılıyor. Synchron Stentrode, göğüste motor korteksten beyin sinyallerini ileten elektronik bir cihaza bağlanıyor. Cihaz kafatasının açılmasını içeren bir ameliyat gerektirse de, bu beyin-bilgisayar arayüzü, beyinden elektrik sinyalleri alarak insanların bir bilgisayarı düşünce yoluyla kontrol etmelerini sağlıyor.

AŞILI MISIN, DEĞİL MİSİN?



İsveç merkezli bir girişim olan Epicenter, insanların deri altına yerleştirilebilen bir mikroçip geliştirdi. Bu, çip sayesinde bir kişinin Covid-19'a karşı aşılı olup olmadığı görülebiliyor. Mikroçip ayrıca temassız ödemeler için de kullanılabiliyor. Şu ana kadar 6 binden fazla kişinin bu çipi taktığı belirtiliyor. Diğer taraftan Epicenter 2017 yılında yaklaşık 150 çalışanına mikroçip takmasıyla gündeme gelmişti. Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisinin kullanıldığı çip sayesinde çalışanların şirkete kartsız girebildiği ve bazı makineleri otomatik olarak kullanımlarının sağlandığı açıklanmıştı. RFID etiketleri elektronik ürün kodu gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabiliyor.

ELİNİZLE ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ



İngiliz Walletmor, ele yerleştirebilir çip sayesinde temassız ödemenin kabul edildiği her yerde hizmet sağlayacak. Bir gramdan daha hafif olan çip, küçük bir mikroçip ve plastik benzeri doğal kaynaklı bir malzeme olan biyopolimer içine yerleştirilmiş bir antenden oluşuyor. Çip, implante edildikten sonra çalışıyor ve pil veya aşka bir güç kaynağı gerektirmiyor. Firma şu anda 500'den fazla çip sattığını söylüyor.

ŞU ANDA GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİNİN SADECE BİRKAÇI



Artırılmış gerçeklik kontakt lensleri

Beyin okuma ve yazma cihazları

Vücuda yerleştirilen sensörler

Sensörlü giysiler

İmplante edilebilir mikroçipler (RFID ve NFC)

Zihinsel ve duygusal sensörler

Yapay organlar

ÖMER TEMÜR