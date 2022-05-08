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Gönüllü geri dönüşün fotoğrafı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 6 yıl geçti. Türkiye'nin, 'terör koridoru' planlarını altüst ettiği harekat sayesinde Azez, Cerablus, el-Bab ve Çobanbey, altyapı ve üstyapı hizmetleri ile yeniden canlandı. Çobanbey'de 10 bine kadar düşen nüfus, Türkiye'den gönüllü dönüşlerle 75 bini aştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 08 Mayıs 2022 07:40
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Gönüllü geri dönüşün fotoğrafı

Türkiye, Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere gönüllü olarak dönmeleri için yeni projeleri devreye almaya hazırlanırken, güvenli bölgelerde bugüne kadar yapılan yatırımlar ve gönüllü dönen Suriyeli sayısını mercek altına aldık.

DÖNÜŞLER ARTIYOR

Türkiye, Suriye kuzeyindeki ilk harekatını, 2016 yılında Cerablus, Çobanbey ve El Bab bölgesindeki DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik yaptı. Fırat Kalkanı Operasyonu ile teröristlerden temizlenen Çobanbey, 6 yıldan bu yana huzurlu, güvenli bir şehir olarak yeniden inşa ediliyor. Türkiye'nin destekleriyle bölge normalleşirken, sivil halk da evlerine dönüyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Bölgede modern belediyecilik hizmetleri sunan Çobanbey Belediyesi, camileri, sokakları ve kamu tesislerini temizlerken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kurularak gerekli eğitimleri alan Suriyelilerle halka hizmet veriliyor.

HASTANE ŞİFA DAĞITIYOR

Belediye hizmetleri ile birlikte bölgede sağlık hizmetleri de sunuluyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından temeli atılan Çobanbey Hastanesi, bölgenin en kapsamlı devlet hastanesi unvanına sahip. 200 yataklı hastane; 8 ameliyathane salonu, 18 yenidoğan yoğun bakım küvözü, 18 yataklı erişkin yoğun bakım, 5 yataklı pediatrik yoğun bakım, 16 cihazlı Diyaliz ünitesi, 51 poliklinik odası, 4 diş üniti, 1 Bilgisayarlı Tomografi, 1 mamografi, ve 6 hasta yatış servisiyle hizmet veriyor. Atif olarak 416 personelin çalıştığı hastanede acil sağlık hizmetleri esnasında kullanılmak üzere 3 adet ambulans bulunuyor. Hastanede şu ana kadar 39 bin 257 poliklinik hastası, 3 bin 297 yatan hastaya bakılırken, bin 673 ameliyat ve 663 doğum gerçekleştirildi.

DOKTORLAR YETİŞECEK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Çobanbey Tıp Fakültesi'nin binası da yakında tamamlanarak bölgenin doktorlarını yetiştirecek.

ÇOCUKLAR SİLAH DEĞİL KALEM TUTUYOR

Çobanbey ve kırsal köylerindeki 60 okulda 11 bin 200 çocuk eğitimle buluşurken gençlik merkezi ve halı sahalar ile gençlerin sosyalleşmesi sağlanıyor. Bu sayede terör örgütlerinin ellerine silah tutuşturduğu çocuk görüntülerinin hafızalardan silindiği Çobanbey'de çocuklar artık kalem tutuyor.

A SINIFINDA GÜMRÜK KAPISI

Çobanbey Gümrük Kapısı, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası A sınıfına yükseltilerek ticari geçişlere açıldı. Kapıdan, günlük en az 100 araç giriş-çıkış yapıyor.

DÜNYA PAZARINA İHRACAT

Şehrin ekonomisinin canlandırılmasına yönelik destekler de veriliyor. Bölgede kurulan Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde en fazla ayakkabı, mobilya, deri mont, demir işleri yapılıyor. Ayakkabı üreten Suriyeliler, Irak, Suudi Arabistan, Libya ve Rusya'ya ihracat yapıyor.

TARIM GELİR KAPISI

KAPAT [X]

Bölgede tarımda önemli bir gelir kapısı haline geldi. Fıstık, mercimek, sarımsak, buğday, arpa yetiştiren Suriye halkı, ihtiyaç fazlası ürünleri yurt dışına satıyor. Türkiye, tohum ve ilaç desteği de veriyor. Fırınlara un temini için 2 bin 500 tonluk ambar inşaatı tamamlanan Çobanbey'de yakın zamanda sebze hali de inşa edilecek.

CAMİLER CEMAATE KAVUŞTU

Bölgedeki terör örgütünün zarar verdiği camiler onarılırken, ihtiyaç duyulan yerlere mescitler inşa edildi.

Yollar huzura çıkıyor

Şehirler, duble yollarla birbirine bağlandı. Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Çobanbey merkeze uzanan duble yol tamamlandı. Şehirden, Cerablus ve Azez'e 22 kilometrelik asfalt yol yapılırken, 6 kilometrelik yol projesinin çalışmaları da devam ediyor. Çobanbey'den El-Bab'a ve Cerablus'a uzanan yolun, ilerleyen dönemlerde terörden temizlenmesi halinde Münbiç'e kadar yapılması planlanıyor.

Yasemin Asan

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