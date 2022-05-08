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Ette ithalat lobisi devrede! Küçük besiciyi kıskaca aldılar

Son haftalarda devreye giren ithalat lobisi besicileri, "Fiyat artacak, hayvanınızı kesmeyin" diyerek manipüle ediyor. Fiyat artışını tetikleyen bu duruma karşı sektör temsilcileri ise besicileri uyardı: "Hayvanınızı bekletmeyin, oyuna gelmeyin!"

Kaynak : Sabah
Eklenme : 08 Mayıs 2022 08:10
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Ette ithalat lobisi devrede! Küçük besiciyi kıskaca aldılar

Son iki haftadır et fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde yaşanan ani fiyat artışları gözleri bu sektöre çevirdi. Kilogram fiyatı 90 TL olan karkas et, son iki haftada 100 TL'nin üzerine çıktı. Bu durum karşısında önceki gün Et ve Süt Kurumu da piyasayı takip ettiğini ve gerekirse müdahale alımı yapacağını açıkladı. SABAH aniden tırmanışa geçen fiyat hareketinin peşine düştü. Fiyat artışının altından yine ithalat lobisi çıktı.

MANİPÜLASYON YAPILIYOR

Hatırlanacağı üzerine karkas etin kilogram fiyatları mart ayında artan maliyetler karşısında 60 TL'den 90 TL'ye kadar yükselmişti. Bu durum besicinin de yüzünü güldürmüştü. Et fiyatları artınca ithalat lobisinin de devreye girdiğini belirten sektör temsilcileri, üreticileri zor duruma düşürmek için çeşitli oyunların başladığını vurguladı.

Öyle ki sosyal medya ve WhatsApp üzerinden, "Hayvanınızı kesmeyin, fiyat daha da artacak" şeklinde besicilerin manipüle edildiğini anlattı. Sektör temsilcileri, üreticilere "Şu anki alım fiyatlarıyla kar ediyorsunuz. Eğer kesimi gelen hayvanınızı fiyat artacak diye kesmezseniz devlet ihtiyacı karşılamak için ithalat silahını çıkarır.

Kısa vadede yüksek kar edeceğim derken uzun vadede yine zararlı olursunuz. İthalat lobisinin oyununa gelmeyin. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmayın" şeklinde çağrıda bulundu.

SUNİ FİYAT ARTIŞI YAŞANDI

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan da, fiyat artışının suni olduğunu belirterek, "Bunun kalıcı olup olmayacağını önümüzdeki haftalarda anlayacağız" dedi.

Fiyat artışının iki nedenden kaynaklanmış olabileceğini aktaran Yücesan, şöyle devam etti: "Ramazan'ın ilk haftası ette yoğun bir talep oldu ancak sonrasında düştü. Restoranlar ve otellerden beklenen talep oluşmadı. Dolayısıyla fiyat stabil gitti. Ancak bayramla birlikte bir anda talep ikiye katlandı.

O nedenle suni bir fiyat artışı yaşandı. Bir diğer sebep de süt fiyatları. Ulusal Süt Konseyi geçen hafta çiğ süt alım fiyatını 5.70 TL'den 7.50 TL'ye yükseltti. Bazı süt hayvanları yaş veya sakatlık gerekçesiyle kesime gidiyordu. Fiyatlar artınca bu da durdu. Arz azaldı, fiyatlar arttı."

OYUNA GELMEYİN!

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'de karkas ete yapılan son zamlarla birlikte üreticinin yüzünün güldüğünü belirterek, "Ancak ne zaman üretici için bir hamle yapılsa ardından ithalat lobisi devreye giriyor.

Özellikle küçük besiciyi manipüle etmek için türlü oyuna başvuruyorlar" dedi. Şimdiki oyunun sosyal medya ve WhatsApp üzerinden yürütüldüğünü anlatan Tunç, şöyle devam etti: "Besicilere sürekli 'hayvanınızı kesmeyin fiyat artacak' şeklinde mesajlar atılıyor. Küçük besici de bu oyunlara kanıyor. Çünkü kilogram fiyatında 10 TL'lik artış, 300 kilogramlık bir hayvanda 3 bin TL eder.

Şu anda büyükbaş bir hayvanın bir aylık ortalama yem maliyeti 1.000-1.200 TL arasında. Kesimlik hayvanı bir hafta bekletip, 3 bin TL kar edersem yemde zararım olmaz diye düşünüyorlar. O nedenle yem maliyetini de dert etmiyor. Ancak burada küçük kar edeceğim derken daha büyük bir zararla karşı karşıya kalıyorlar. Bu manipülasyonun ithalat lobisi tarafından yapıldığını biliyoruz. Üreticimiz oyuna gelmesin."


Betül ALAKENT
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