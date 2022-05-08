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BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yılbaşından bugüne kadar 130 yeni Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) açarak sayısını 355'e çıkardıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 12:12
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BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, özel yetenekli öğrencilere yönelik kapsamlı eğitim ve destek programları yürüten BİLSEM'lerin yaygınlaştığı belirtildi.

Açıklamada, BİLSEM'lere erişimi artırmak için yapılan çalışmalar sonunda 184 olan BİLSEM sayısının 2021 yılı sonunda 225'e çıkarıldığı, merkezleri daha erişilebilir kılmak için bu yıl sayının 350'ye yükseltilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

- "Erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladıkları BİLSEM'lerin altyapı ve imkanlarını sürekli iyileştirdiklerini bildirdi.

BİLSEM'lerde özellikle patent, faydalı model, tasarım ve marka tesciline yönelik ürün geliştirme çalışmalarına büyük önem verdiklerine işaret eden Bakan Özer, "BİLSEM'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini artırmaya çalışıyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimizin BİLSEM'lere gidebilmek için ilçeler arası uzun yolculuklar yapmalarını istemiyoruz. Bu amaçla, daha önce 81 ilde 184 olan BİLSEM sayısını 2021 yılı sonunda 225'e çıkardık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak bu sayıyı 350'ye ulaştırmaktı. Yılbaşından bugüne kadar 130 yeni BİLSEM açtık. Böylelikle 2022 yıl sonu hedefini aşarak BİLSEM sayısını 355'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

- BİLSEM'lerde 67 bin 375 öğrenci eğitim alıyor

BİLSEM'lerde 554'ü genel yetenek, 183'ü müzik ve 232'si görsel sanatlar olmak üzere 969 atölye bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'lerde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa özel yetenekli öğrencilere uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme ve özel yetenekleri geliştirme programlarıyla proje üretimi ve yönetimi olmak üzere çok farklı eğitim programı desteği sağlıyor.

Son dönemde dijital içerik oluşturma ve animasyon atölyelerinin yaygınlaştırılmasına da ağırlık verilen 81 ildeki BİLSEM'lerde 12 bin 579'u ilkokul, 43 bin 954'ü ortaokul ve 10 bin 842'si lise kademesinde olmak üzere toplam 67 bin 375 öğrenci eğitim alıyor.

BİLSEM'ler, fikri mülkiyet konusunda da başarılı çalışmalar yapıyor. 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün tescil başvurusunda bulunan BİLSEM'ler, 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1305 ürünün tescilini aldı.

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