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Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta çalışan personellere emeklerinin karşılığını vermek için son derece yoğun çalıştıklarını söyleyerek, "2022 Nisan ayında aldığımız kararla bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık. Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47'nin üzerinde bir artışla yansımız olacak" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 12:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anneler Günü dolayısıyla sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan annelerle bir araya geldi. Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünde gerçekleşen buluşmada konuşan Bakan Yanık, annelere değer verdiklerini ve gelecek nesillerin sağlıklı olması için öncelikle annelerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ve bunu sağlamak için aralıksız olarak çalıştıklarını söyledi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Toplum için aile ve annenin öneminin büyük olduğunu ifade eden Bakan Derya Yanık, "Bir millet tıpkı geniş bir aile gibidir, kadınları kadar güçlü, anneleri kadar mutludur. Bu anlamda, kadınların insan haklarını kendilerine teslim etmek, gelecek nesillerin en sağlam teminatıdır. Kadınların ayrımcılık ve şiddete maruz kaldığı, annelerin yüreğinin yandığı topluluklarda ne aileleri koruyabiliriz ne de aileler insanlara güvenli bir sığınak olabilir. İnsana hürmet edilmeyen evler ne yazık ki yuva olma vasfını kaybeder. Bir aile, ancak anne ve babanın ortak emeğiyle huzurunu sürdürebilir. Bu konuda kültürümüz iki gözeden de beslenir: Yuvayı dişi kuş yaparken baba da evin direğidir. Evlatlar en güzel hediyedir. Bir millet aile bağlarıyla güçlenir dedik. Bütün grupların idealinde aile gibi olmak vardır. Kurumlar ve organizasyon şemaları, aile bağlarından ilham alır. Bu kuvvetli mayanın kaynağı ise insanları birbirine koşulsuz sevgi ile bağlayan anne şefkatidir. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yüzden her fırsatta biz büyük bir aileyiz diyoruz. Bu büyük ailenin fertleri olduğumuz için de gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık"

Bakanlık olarak insan odaklı politikalar oluşturduklarının altını çizen Bakan Yanık, "Devletimizin himaye ettiği, gerek çocuklarımıza, gerek kadınlara, gerek yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bakım hizmeti veren personelimizin, iş tanımlarının ötesinde sevgi dolu yürekleriyle çalıştıklarını bilmek bizi son derece mutlu ediyor. Alanında uzman personelimiz, kurumlarımızdaki misafirlerimizi, annelerin tebessümünde bulunan sıcaklık ve güvenle ağırlıyorlar. Bu eşsiz özveriyle beslenen çocuklar, sevgiyle geleceğe hazırlanıyor, engelli vatandaşlarımız hayatını güven içinde geçiriyor, büyüklerimiz huzurla hayatını sürdürüyor. Bu çalışmalar, karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek sevginiz ve ilginizle büyüyor, gelişiyor, karşılık buluyor. Biz de Bakanlık olarak çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını vermeye gayret ediyoruz. Onlar için mümkün olanın en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda aldığımız kararla 2022 Nisan ayında aldığımız kararla bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık. Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47'nin üzerinde bir artışla inşallah yansımamız olacak. Ayrıca sorumluluk tazminatı ile yürürlük süresine ilişkin iyileştirmeler de netleşmiş olacak" dedi.

"Diyarbakır'da çocuklarını terör örgütlerinin elinden alan ve almak için çabalayan annelere selam gönderiyorum"

Anneler Günü dolayısıyla Diyarbakır'da evlat nöbetinde bulunan annelere bir kez daha desteklerini dile getiren Bakan Yanık, "Gösterdikleri üstün hassasiyet ile Diyarbakır'da çocuklarını terör örgütlerinin elinden alan ve almak için çabalayan annelere buradan bir kez daha selam gönderiyorum. Dilerim her birinin bekleyişi evlatlarına kavuşmanın verdiği mutlulukla sonuçlanır" ifadelerine yer verdi.

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