MSB'den Anneler Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) anneler gününe özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

''Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz.''