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Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) iki organ nakli uzmanının istifa etmesinden sonra, hastane bilgisayarlarında bu doktorların yaptığı ameliyat kayıtlarından isimlerinin silindiği, yerine hastanedeki başka bir doktorun isminin yazıldığı ortaya çıktı. Değiştirilen ameliyat notlarıyla Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat ve organ nakli izni alınmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 08 Mayıs 2022 14:10
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Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre; ADÜ'de Organ Nakli yapılması için Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alan ve başarılı birçok operasyona imza atan Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ile Doç. Dr. Mahir Kırnap'ın istifasından sonra, organ nakli ameliyatları durdu.

Bu gelişme üzerine bakanlık ADÜ'nün organ nakli ruhsatını askıya aldı. Özel hastaneye geçen Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, çalıştığı özel hastaneye organ nakli izni ve ruhsatı almak için ayrıldığı ADÜ'de yaptığı "böbrek nakillerinin ameliyat notları" resmi belgesini almak istedi.

Üniversite Hastanesi kayıtlarına girildiğinde Yılmaz ile Kırnap'ın geçmiş tarihlerde yaptıkları bazı ameliyat notlarının değiştirildiğini, her iki hekimin yaptığı ameliyatların başka bir hekim olan E. B. C.'nin yapmış gibi kayıtlara geçildiği ortaya çıktı.

Üstelik değiştirilen belgelerle ADÜ Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunarak organ nakli ruhsatı almaya çalıştığını öğrenen Yılmaz şok oldu. Böbrek nakli gibi ciddi bir konuda evrak sahteciliği yapıldığını, ilgililerin görevi kötüye kullandığını belirten Yılmaz konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

"ÜNİVERSİTE VEYA HASTANE YÖNETİMİYLE İLGİSİ YOK"

ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir, konuyu duyar duymaz soruşturma başlattıklarını belirterek, "Konunun Üniversite veya hastane yönetimiyle bir ilgisi yok. Aralarında husumet ve tartışma olan doktorların ortaya çıkardığı bir tablo. Sistemdeki bilgileri o bölümde, yetkili olan hekimler dışında rektörlük olarak değiştirmemiz mümkün değil. Değiştirilen bir kayıt varsa, yine oradaki hekimler değiştirmiştir. Bu da yapılan titiz araştırma sonunda ortaya çıkacaktır. Soruşturma sonunda kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" dedi.

"TARAFLAR ARASINDA HUSUMET VAR"

ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş da "Konu ile ilgili ihbar bize ulaşır ulaşmaz soruşturma sürecini başlattık. İnceleme neticesinde iddia edilen suç oluşmuş ise sorumlular hakkında en sert idari yaptırımları devreye alacağız ve hastane yönetimi olarak da konuyu yargıya taşıyacağız. Taraflar arasında bir husumet olduğunu da biliyoruz bu anlamda konuyu tüm yönleriyle araştırıyoruz" ifadelerini kullanarak konunun yaşandığı dönemde organ nakli yapılmadığını da sözlerine ekledi.

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