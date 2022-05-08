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Binali Yıldırım: Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve Libya'da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu" diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 15:33
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Binali Yıldırım: Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

Anneler Günü'nü kutlayan Yıldırım, kadınların sadece bugün değil, her zaman ön sırada olduğunu, başarılı her erkeğin arkasında kadınların bulunduğunu söyledi.

Yıldırım, Adana'nın her şeyi hak eden, bereketli Çukurova ve Torosları ile üreten, çalışan insanıyla Türkiye'nin lokomotifi bir kent olduğunu belirtti.

Partilerinin Adana'ya iki genel başkan yardımcısı ve bir de bakan verdiğini dile getiren Yıldırım, Bakan Kirişci'yi tebrik etti.

Bakan Kirişci ile AK Parti'nin kuruluşunda iki dönem beraber çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "Milletvekilliği, komisyon başkanlığı döneminde de ülkemize tarım komisyonunda büyük düzenlemelerde mevzuata katkıları var. Konunun uzmanı, dolayısıyla Türkiye'nin hatta dünyanın geleceği için stratejik öneme sahip tarım ve hayvancılığın sorumlu mevkisine Cumhurbaşkanı'mızın değerli hocamızı getirmesi, aslında ne kadar isabetli bir karar oldu. Onu yaşayarak göreceğiz. Rabb'im yar ve yardımcısı olsun, Allah muvaffak etsin. Jülide Hanım da benim bakanımdır, kabinemde 65. Hükümet'te bakanım olarak görev yaptı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Adana'daki coşkunun 2023'e doğru artarak devam etmesini istedi.

Partilerinin 20 yılı geride bıraktığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ne diyor? 'İlk günkü gibi'. 20 yıl geride kaldı ama heyecanımızdan, kararlılığımızdan eksilen bir şey yok, artarak devam ediyor. Bugünlerde aslında birliğimiz, beraberliğimiz geçmişte olmadığı kadar önemli. Cumhur İttifakı olarak önümüzde 2 tane önemli sınav var: Bunun birisi 2023, ikincisi de 2024. Biz hepimiz biliyoruz ki 2023 olmadan 2024 olmaz. 2023'te Cumhurbaşkanı'mızı, milletin adamını, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adana'da rekor oyla seçmeye hazır mısınız? Allah'ına kurban Adana. Sonra da 2024."

- "Türkiye, bölgede adeta bir teminat görevi yerine getiriyor"

Yıldırım, Adana'nın hizmet ve gönül belediyeciliğini çok beklediğini, daha fazla da beklememesi gerektiğini söyledi.

"2024'te inşallah büyük bir başarıyı, 2023'ten sonra kazanacağız." diyen Yıldırım, şunları ifade etti:

"Etrafımızda olup bitene baktığımız zaman görüyoruz ki Türkiye, bölgede adeta bir teminat görevi yerine getiriyor. Güneyimizde, kuzeyimizde, doğumuzda, batımızda bir ateş çemberiyle kuşatılmış durumdayız. Biri sönüyor, biri başlıyor. Dolayısıyla bu şartlar altında bize düşen, bu topraklarda dimdik olmak. Güçlü olmak yetmez, etrafımızdaki mağdur ve masum insanlara da kardeşlerimize de destek olmak... Bunun için var gücümüzle çalışacağız."

Ukrayna-Rusya savaşında Batı'nın iki yüzlü tutumunu gördüklerini anlatan Yıldırım, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'daki iç savaşta, karışıklıkta insanlar hayatını kaybederken Batılıların sesinin soluğunun çıkmadığını dile getirdi.

Yıldırım, "Ateş o tarafa yaklaşınca nasıl farklı bir tutum içine girdiler, nasıl iki yüzlü bir davranış içine girdiler hepsini gördük ama biz farklı dili konuşabiliriz, farklı renkte olabiliriz, farklı kültürlerimiz olabilir, farklı dinimiz de olabilir ama unutmayalım, hepimiz Allah'ın yarattığı kullarız ve gözden akan damlaların rengi aynıdır. Nerede bir acı varsa, nerede bir mağduriyet varsa Türkiye, her zaman ırk, mezhep, din, kültür, meşrep farkı gözetmeksizin hep insanlığın hizmetinde olmuştur." şeklinde konuştu.

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Yıldırım, şehir hastanelerini yaparken acımasız eleştirilere tabi tutulduklarını ancak "Bunu niye yapıyorsunuz? Hangi yandaşınıza rant sağlıyorsunuz?" diyenlerin Kovid-19 salgınında sustuklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barakadan illüzyon yaparak burada da 'Şehir hastanesi biz de yaptık.' demeye kalktılar. Yok yani. Dolayısıyla halka hizmet Hakk'a hizmettir. Prensibimiz budur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla bugünlere geldik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Bir şeye çok dikkat ettik, dedik ki: 'Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz, terörün de kökünü kazırız'."

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