Nebati, EBRD'nin Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenecek "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları"na iştirak edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 16:19
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek toplantılarda, EBRD'nin mevcut gündemine ilişkin değerlendirmeleri aktarılacak.
Toplantıda, geleceğe yönelik planlar görüşülecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmelerle yürütülmekte olan ekonomik politikalar paylaşılacak.
Bakan Nebati, Marakeş ziyaretinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız