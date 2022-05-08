İletişim Başkanı Altun: Yeni yüzyıl gençlerle Türkiye yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Meslektaşına yumruk atan kadın polis açığa alındı
Meslektaşına yumruk atan kadın polis açığa alındı
Zam şampiyonları! Halkın mutfağını kurutan tablo
Zam şampiyonları! Halkın mutfağını kurutan tablo
Ette ithalat lobisi devrede! Küçük besiciyi kıskaca aldılar
Ette ithalat lobisi devrede! Küçük besiciyi kıskaca aldılar
Gönüllü geri dönüşün fotoğrafı
Gönüllü geri dönüşün fotoğrafı
Beyaz eşyada fahiş fiyata 'dur' denildi
Beyaz eşyada fahiş fiyata 'dur' denildi
Ekonomi ve mülteciler AK Parti'yi zorluyor
Ekonomi ve mülteciler AK Parti'yi zorluyor
'Otobüs bilet fiyatları yüzde 150 arttı'
'Otobüs bilet fiyatları yüzde 150 arttı'
Son 24 saatte 1661 vaka, 11 can kaybı
Son 24 saatte 1661 vaka, 11 can kaybı
MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı
MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve maaş açıklaması
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve maaş açıklaması
Silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, 2 yaralı...
Silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, 2 yaralı...
Önder Kahveci: Sözleşmeli istihdamına son verilmeli!
Önder Kahveci: Sözleşmeli istihdamına son verilmeli!
Öğretmenin 'köpük partisi' fotoğrafı, boşanma delili oldu
Öğretmenin 'köpük partisi' fotoğrafı, boşanma delili oldu
TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi, et fiyatlarını düşürecek hamle
TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi, et fiyatlarını düşürecek hamle
Kovid-19 salgınının ilk 6 ayında çocuklarda obezite artışı
Kovid-19 salgınının ilk 6 ayında çocuklarda obezite artışı
İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi
İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi
Sevgilisini öldürüp hapse girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Sevgilisini öldürüp hapse girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
MEB'den öğrenci, veli ve öğretmenlere 'kadına şiddeti önleme' eğitimi
MEB'den öğrenci, veli ve öğretmenlere 'kadına şiddeti önleme' eğitimi
Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı
Kimlik numarasına kısıtlama hizmeti 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İletişim Başkanı Altun: Yeni yüzyıl gençlerle Türkiye yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'ndaki konuşmasında büyük ve güçlü Türkiye için iletişimin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, katılımcılara "Yeni yüzyıl sizlerle Türkiye yüzyılı olacak." diye seslendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 16:22
Yazdır
İletişim Başkanı Altun: Yeni yüzyıl gençlerle Türkiye yüzyılı olacak
Altun, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Stratcom Youth" Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"na katıldı.

"Türkiye İletişim Modeli" başlıklı açılış dersinde iletişim öğrencilerine hitap eden Altun, forumun öğrencilerin eğitim ve meslek hayatlarında bir dönüm noktası olmasını diledi.

Geçen sene aralık ayında Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nu düzenlediklerini anımsatan Altun, toplumların dünyanın farklı yerlerindeki dezenformasyonla imtihanlarını, kamuoyunu aydınlatma süreçlerini, yeni iletişim teknolojilerini masaya yatırdıklarını ve son derece verimli bir platform inşa ettiklerini söyledi.

Altun, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve pek çok bölgesel krize tanıklık ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Buralarda ortaya çıkan gerilimlerin bölgeyi istikrarsızlık dalgası ile karşı karşıya getirdiğini görüyoruz. Bölgemizde son 30 yılda giderek etkisini artıran bir radikalizm ve terör etkisinin baş gösterdiğini biliyoruz. Dünyamız pek çok meydan okumayla karşı karşıya. Bu meydan okumaların farkında olmamız gerekir. Yine dünyanın birçok bölgesinde yaşanan istikrarsızlık dalgaları, adaletsizlikler, belirsizlikler, güvenlik sıkıntıları... Elbette bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı ve Türkiye'nin de ciddi anlamda yüzleştiği düzensiz göç meydan okuması, ırkçılık, iklim değişikliği..."

Altun, iletişimcileri ilgilendiren bir başka meydan okumanın ise "hakikatin değersizleştirilmesi" olduğunu vurguladı.

"Yalan endüstrisinin egemen olmasının, yalan ile hakikat arasındaki çizginin kaybolmaya başlamasının, hakikati değersizleştirdiğini" anlatan Altun, bunun, uğruna mücadele edecekleri değerleri de erozyona uğrattığını dile getirdi.

- "Türkiye kendi ad ve hesabına politika yapar hale geldi"

Batılı sömürge düzeninin içinde esas itibarıyla Batı dışı dünyayı ilgilendiren "Batıcı bağımlılık düzeni" meselesinin olduğunu vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, uluslararası alandaki bağımlılık düzenine meydan okumaya dönük güçlü bir imtihan verdi, vermeye de devam ediyor. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğini yaptığı siyasi vizyonun merkezinde Türkiye'yi Batıcı bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Elbette bu mücadele yürütülürken Batıcı bağımlılık düzeninden istifade eden statüko ile mücadele de söz konusu olmuştur. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu mücadelenin kurumsallaştığını gördük. Son 20 yılda Türkiye, bu bağımlılık düzeninden özgürleşti, bağımsızlaştı. En önemli kazanımlardan birisi budur. Türkiye, kendi ad ve hesabına politika yapar hale geldi."

- "Türkiye, uluslararası her meselede inisiyatif alan bir ülkedir"

Fahrettin Altun, bütün engellemelere rağmen son 20 yılda Türkiye'nin bağımsız ekonomi, aktif dış politika ve terörle mücadele politikalarıyla "lig atladığını" dile getirdi.

Türkiye'nin bu süreçte etkin ve itibarlı bölgesel bir güce dönüştüğünü, küresel güç, aktör olma yolunda ilerlediğini anlatan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu an itibarıyla ülkemiz uluslararası her meselede inisiyatif alan bir ülkedir. Bölgesinde Türkiye'nin görüşü alınmaksızın herhangi bir mesele çözüme kavuşturulamaz. Türkiye, bölgesinde hem oyunu bozan hem oyunu kuran bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye, hem masada hem sahada kazanabilir hale gelmiştir. Krizlere karşı bağışıklığı olan bir ülke olmuştur Türkiye. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha adil bir dünya çağrısı yapan bir ülkeye dönüşmüştür. Suriye krizinin bütün olumsuzluklarını yaşayan bir ülke olarak Rusya-Ukrayna krizine müdahale etmemiz gerektiğini gördük. Bu müdahaleyi, Cumhurbaşkanı'mız krizin çıktığın günün başından beri yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dışında bu müdahaleyi yapabilecek ikinci bir aktör yoktu."

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana "millet-devlet iletişimi"ni üç dönemde değerlendirdiğini anlatan Altun, 1923 ile 2001 arası dönemi "iletişimsizlik veya zoraki iletişim dönemi" olarak ele alabileceklerini belirtti.

KAPAT [X]

Altun, 2002'den 2018'e kadar olan dönemde hizmet ve millet odaklı iletişim dilinin kamuda kendisine yer bulduğunu gördüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratikleşme hamleleri, milletle kucaklaşma ve küresel temsilde bir devrim yaşanması ile bu dönemde ciddi bir iletişim atağının ortaya çıktığını görüyoruz. 2018 ile birlikte düzen kurucu aktör iletişiminin ortaya çıktığını görüyoruz. Artık Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin savunulmasının, lider diplomasisinin, uluslararası alanda çok ciddi iletişiminin yapıldığı, devlet-millet iletişiminde çok ciddi mesafe alındığı bir dönemi görüyoruz. Burada Cumhurbaşkanı'mızın stratejik iletişim perspektifinin merkezde olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönemde iletişimin kamu yönetimi açısından olmazsa olmaz bir unsura dönüştüğünü görüyoruz. Politikanın arkasından değil, politika ile belirlenen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kurulduğu süreçtir. Bu dönem iletişimde çok büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu."

- Hakikat

Altun, dijitalleşme, algoritmalar, dezenformasyonlar, içerik bombardımanları ve enformasyon savaşlarının, iletişim dönüşümünün içinde karşı karşıya kaldıkları meydan okuma ve fırsatlar olduğunu vurguladı.

Salgın sürecinde bu meydan okumaların, belirsizliklerin çok daha kendisini gösterir hale geldiğini ifade eden Altun, dezenformasyonun arttığının ve yalanın normalleştiğinin görüldüğünü belirtti.

Altun, şunları dile getirdi:

"Salgın döneminde Türkiye, ciddi bir başarı hikayesi ortaya koydu. Salgın sürecini yönettiği gibi bu dönemin iletişimini de yönetti. Post-truth dönemde bu hakikat mücadelesini veriyoruz yani hakikat ötesi çağda, hakikatin önemsizleştiği çağda bu mücadeleyi veriyoruz. Ne olursa olsun hakikat kendi uğruna mücadele verilmesi gereken bir değerdir. Türkiye'nin tezlerini, haklı duruşunu bütün dünyaya anlatmak, yalanla, dezenformasyonla, algı operasyonlarıyla mücadele etmek, ülkemizin itibarını artırmak, hak ve menfaatlerini korumak amacıyla biz bu süreçte bir hakikat mücadelesi verdik. Bir yandan ülkemizin dezenformasyonla uluslararası alanda mücadele etmesini temin etmeye çalıştık, diğer taraftan halkı tezlerini uluslararası kamuoyuna anlatmaya gayret ettik ve bir iletişim modeli inşa etme çabasına girdik. Hala bu çabanın içindeyiz, bu çabayı kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye, nasıl bölgesinde, dünyada birçok alanda model inşa ettiyse iletişim alanında da bir model inşa etsin. Savunma sanayisinde, sağlık sisteminde, dış politikada, insani yardım alanında, yeni ekonomi modelinde olduğu gibi biz bir iletişim modeli inşa etmek istiyoruz. Ülkemizin marka değerini daha da güçlendirecek bir şekilde bu modelin hayata geçmesini diliyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin güçlü iletişim modelinin temelinde kamu diplomasisi, halkla ilişkiler, stratejik iletişim enstrümanları, dezenformasyonla mücadele, kamuoyunu aydınlatma çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), medya ilişkileri, kamuda ortak dil ve söylem birliğinin tesisi, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda etkinlikler ve uluslararası alanda kamu diplomasisi çalışmalarının yer aldığını dile getirdi.

- "Yeni yüzyıl gençlerle Türkiye yüzyılı olacak"

Bütün bu alanlarda yapılan çalışmaların amacının "Türkiye" markasını güçlendirmek olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye İletişim Modeli, genç iletişimcilerin katkılarıyla güçlenecek. Türkiye'nin yeni iletişim modeli hep birlikte inşa etmemizle kalıcı olacak. Hem teorik hem pratik yetkinliklere sahip iletişimcilerle olacak bu model. O yüzden bu ülkenin hepinizin birikimine, iyi yetişmenize ihtiyacı var. Akıllı, cevval iletişimcilere ihtiyaç var. Bu günlerinizi çok iyi değerlendirin. Bilgiye erişimin doğru kanallarını elde edin. Doğru kanallar sizin elinizde olursa, buna ulaşmak için çaba sarf ederseniz dezenformasyona maruz kalmadığınız gibi çevrenizin de kalmasına izin vermezsiniz. Büyük ve güçlü Türkiye için iletişim olmazsa olmazdır. Hakikat, barış, istikrar, güven için iletişim. Bu dört eksende iletişimin Türkiye'yi güçlendireceğini ve büyük, güçlü Türkiye'ye hizmet edeceğini düşünüyoruz. Yeni yüzyıl sizlerle Türkiye yüzyılı olacak."

Altun, konuşmasının ardından foruma katılan bazı öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Birliği Zirvesi'nde konuştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Birliği Zirvesi'nde konuştu
Binali Yıldırım: Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük
Binali Yıldırım: Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, şehit Teğmen Bahadır'ın ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı

Bu Habere Tepkiniz

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı açıkladı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girebilecekler mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Müzik öğretmeni iki kardeş, her yıl Anneler Gününe özel beste yapıyor

Müzik öğretmeni iki kardeş, her yıl Anneler Gününe özel beste yapıyor

Artvinli müzik öğretmeni iki kardeş her yıl Anneler Günü için farklı beste yapıyor. Yaptıkları besteleri Anneler Gününde sosyal medya hesaplarında paylaşınca büyük ilgi görüyor.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Her gün beş tane ceviz yerseniz...

Her gün beş tane ceviz yerseniz...

Doğadaki en sağlıklı besinlerden biri olan ceviz düzenli tüketildiğinde vücutta inanılmaz etkiler gösterir.