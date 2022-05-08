Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı
Bingöl'ün Yolaçtı köyü muhtarı, elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla elektrik direğine tırmandı.
Eklenme : 08 Mayıs 2022 17:00
Bingöl Yolaçtı köyündeki elektriğin uzun süredir kesik olmasını direğe tırmanarak protesto eden muhtar, "Bize hizmet edilmiyor" dedi. Gazeteci Mahmut Bozarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köyün muhtarı Ağa Babayiğit'in elektriklerin kesik olmasını protesto etmek için elektrik direğine tırmandığını kaydetti.
Babayiğit tırmandığı direkte, "TEDAŞ, karayolları, köy hizmetleri Yolaçtı köyünü bertaraf ederek bize hizmet edilmiyor" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız