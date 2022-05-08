Yılmaz yeniden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na seçildi

İSTESOB 36. Olağan Genel Kurul toplantısı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yönetilen genel kurul toplantısına, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İSTESOB Başkanı Yılmaz ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

Faik Yılmaz, bine yakın delegenin katıldığı seçime tek başkan adayı olarak girdi.

Oyların tamamını alan Yılmaz, 4 yıl görev yapmak için delegelerden destek aldı.