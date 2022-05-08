Cumhuriyet Savcısı Erdoğdu trafik kazasında hayatını kaybetti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Antalya Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu'nun geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meslektaşımız, Gündoğmuş Cumhuriyet Savcısı Faruk Erdoğdu elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, derin acılarını paylaştığımız kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Yargı camiamızın başı sağ olsun."