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Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Bu yazımızda Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulan web sitelerini inceleyerek eksiklikleri tespit ettik.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Mayıs 2022 10:00
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Eğitimde İyi Örnekler ile Yarışma ve Sosyal Etkinlikler için MEB Genel Müdürlüklerine Çağrı

Eğitim Materyalleri;

Eğitim Materyalleri açısından;

- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tüm okul kademelerinde zengin içeriğe sahip "EBA" web sitesine https://www.eba.gov.tr adresinden,

- Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "OGM Materyal" web sitesine https://ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden,

- Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "DÖGM Materyal" web sitesine http://dogm.eba.gov.tr/panel/Default.aspx adresinden,

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce kültür dersleri için hazırlanan "Meslek Materyal" web sitesine http://meslekmateryal.eba.gov.tr adresinden,

- meslek dersleri için hazırlanan "Meslek EBA" web sitesine http://meslek.eba.gov.tr adresinden,

- Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce "TEGM Materyal" web sitesine https://tegmmateryal.eba.gov.tr adresinden

ulaşılabiliyor.

Eğitimde İyi Örnekler;

Eğitim ortamlarına ve eğitim süreçlerine yönelik olarak okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından geliştirilen iyi örnekleri ve özgün uygulamaları paylaşarak, okullarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına ortam hazırlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla Eğitimde İyi Örneklerin kamuoyuna duyurulması açısından Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Mesleğim Hayatım" web sitesine https://meslegimhayatim.meb.gov.tr adresinden, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Okullarımızdan İyi Örnekler" web sitesine http://dinogretimiokullar.meb.gov.tr adresinden, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Etkinlikler" web sitesine http://hboetkinlikler.meb.gov.tr/index.php adresinden ulaşılabiliyor.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde İyi Örnekler" web sitesi ise erişime yeni açıldı. Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin haberlerinin paylaşılacağı "Eğitimde İyi Örnekler" web sitesine https://ogmiyiornekler.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

"EBA", "Eğitimde İyi Örnekler", "OGM Materyal", "Mesleğim Hayatım", "Meslek Materyal", "Meslek EBA", "Okullarımızdan İyi Örnekler", "DÖGM Materyal", "TEGM Materyal", "Etkinlikler" web siteleri nedeniyle; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul KARALAR'a, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim TOPÇU'ya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan ŞENER'e, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL'e, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay MORKOÇ'a, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin DÜLGER'e, bu web sitelerini hayata geçiren personele ve önceki genel müdürlere eğitim camiası adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca her ay yeni yayınlarla zenginleşen temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için etkinliklerin yer aldığı, boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeren, bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlandığı, tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan yardımcı kaynak paketlerin yayınlandığı "Yardımcı Kaynaklar" web sitesine http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/#/ adresinden ulaşılabiliyor. Bu uygulamayı hayata geçiren personele ve tüm genel müdürlere eğitim camiası adına teşekkür ediyorum.

KAPAT [X]

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde İyi Örnekler" web sitesi örneğinin; anaokulları, ilkokullar ve ortaokullarda yapılması için Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay MORKOÇ'a, BİLSEM'ler ve özel eğitim okullarının tüm kademelerinde yapılması için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU'na eğitim camiası adına çağrıda bulunuyorum. Aslında tüm Eğitimde İyi Örnekleri web sitesinde yayımlamaya çalışan diğer genel müdürlüklerinde "Eğitimde İyi Örnekler" web sitesini örnek alması yerinde olacaktır.

Yarışmalar ve Sosyal Etkinlikler;

Yarışmalar;

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/19 "Yarışmalar" başlıklı bu sayfasında yarışma yazılarını evraklarını yayınlıyordu fakat bu yayınlama işi en son 22.10.2021 tarihinde bırakıldı artık hiçbir yarışma yayınlanmıyor.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari-tumu/kategori/18 "Yarışmalar" başlıklı bu sayfasında yarışma yazıları ve evrakları yayınlanmıyor.

Sosyal Etkinlikler

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü http://ogm.meb.gov.tr/www/yarisma/kategori/21 "Sosyal Etkinlikler" başlıklı bu sayfasında Sosyal Etkinlik yazıları ve evraklarını yayınlıyordu fakat bu yayınlama işi en son 23.09.2020 tarihinde bırakıldı artık hiçbir Sosyal Etkinlik yayınlanmıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü http://mtegm.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/icerik/2601 "Sosyal Etkinlikler" başlıklı bu sayfasında Sosyal Etkinlik yazıları ve evraklarını yayınlıyordu fakat bu yayınlama işi bırakıldı artık güncel hiçbir Sosyal Etkinlik yayınlanmıyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü http://dinogretimi.meb.gov.tr/Etkinlikler.aspx "Sosyal-Kültürel Etkinlikler" başlıklı bu sayfasında Sosyal Etkinlik yazıları ve evraklarını yayınlıyordu fakat bu yayınlama işi bırakıldı artık güncel hiçbir Sosyal Etkinlik yayınlanmıyor.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü http://yegitek.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlik-duyurulari-tumu/kategori/19 "Sosyal Etkinlikler" başlıklı bu sayfasında Sosyal Etkinlik yazıları ve evrakları yayınlanmıyor.

Dolayısıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Eğitimde İyi Örnekler" web sitesi örneğinde olduğu gibi güzelce resimlenmiş, kategorilendirilmiş, yarışmaya, sosyal etkinliğe kimlerin katılabileceğinin, ödüllerin, başvuru tarihlerinin, yarışma ve sosyal etkinlik türünün, afişlerinin vs ilk etapta lazım olan tüm bilgilerin bir tablo halinde verileceği ve tüm okul ve türlerinde tek bir internet sayfasında yayınlanabileceği bir sayfanın oluşturulması hususunda tüm genel müdürlüklere eğitim camiası adına çağrıda bulunuyorum. Bunların gerçekleşmesi halinde öğrenci veliler ive kamuoyu da bu sayfalardan gelişmeleri yakından takip edebilecek çocuklarını bu yarışma ve sosyal etkinliklere yönlendirebileceklerdir.

Ahmet KANDEMİR

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Bu yazımızda Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulan web sitelerini inceleyerek eksiklikleri tespit ettik.
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