Derbide kazanan çıkmadı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

Fenerbahçe, 6. dakikada Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. 31. dakikada ise Beşiktaş'ta Ghezzal eşitliği sağladı.

Beşiktaş'ta Batshuayi 9. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Avrupa kupalarına kalma yolunda önemli bir iki puan kaybeden Beşiktaş ligde on üçüncü bereberliğini aldı ve 55 puana yükseldi.

Lig ikinciliği yarışında iki puan yitiren Fenerbahçe ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkartarak puanını 69 yaptı.