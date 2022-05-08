Bolu'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'da evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 22:28
Merkeze bağlı Yeniçaydurt Köyü'nde yaşayan E.Ç.'ye ait iki katlı betonarme evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi ve köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 2 katlı evin çatı katında hasar oluştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız