Kabine bugün toplanıyor! Suriyelilerin dönüşü masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ramazan Bayramı'nın ardından bugün toplanıyor. Külliye'de yapılacak toplantının ana gündem maddesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce açıkladığı 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlamak için hazırlanan proje olacak.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Geri Gönderme Merkezleri başta olmak üzere, Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı ile geçici koruma statüsünde bulunanlarla ilgili rakamsal bir sunum yapması bekleniyor. Bunların yanı sıra, Soylu'nun sınırlarda kaçak göçmenleri engellemek için alınan tedbirlerle ilgili de bilgilendirme yapacağı ifade ediliyor. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar'ın da sınır güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri aktaracağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz" demişti.

Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelecek. Türkiye'nin diplomatik çabaları ile savaşın etkileri konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında ve bugüne kadar gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı kaydediliyor. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda imzalanan anlaşmalar ve gerçekleştirilen görüşmelerin detaylarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek.

GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI...

Bunların yanı sıra, ekonomideki gelişmeler ve hayat pahalılığı da toplantının en önemli başlıklarından olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un stokçuluk, fahiş fiyat artışları, temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar ve bunlara karşı alınan tedbirlerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

EBRU KARATOSUN