Kastamonu'da çıkan yangında cami lojmanı kullanılamaz hale geldi
Kastamonu'da çıkan yangında imamın yaşadığı lojman zarar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 07:30
Merkeze bağlı Yukarıbatak köyü imamı Hasan Şengül'ün yaşadığı cami lojmanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Jandarma ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı köyde, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Söndürülen yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız