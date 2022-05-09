3 üniversite 54 personel almak için ilana çıktı
Fırat Üniversitesi,Kafkas Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Mayıs 2022 09:00
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 mayıs 2022
Kafkas Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Düzce Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
Düzce Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 mayıs 2022
Düzce Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 mayıs 2022
Fırat Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız