Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda

Dünya'dab Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre;

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7,50 TL/Litre olarak yükseltti. Süt ürünleri üreticileri bu artışın nihai ürünlere yüzde 30 zam olarak yansıyacağını ve tüketimde düşüş beklediklerini dile getiriyorlar.

Çiğ süt ve yem paritesinin 1,30 TL civarında olması konusunda üreticinin beklentisi olduğunu aktaran Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, son süt zammı ve devletin verdiği destek ile bunun 1,28'e ulaştığını söyledi. Süt üreticisinin zarar etmeyeceği ve şu anki yem fiyatlarıyla az da olsa para kazanabileceği bir ortamın oluştuğunu kaydeden Çallı, "Böylece belirlenen yeni fiyatın özellikle zarar eden üreticinin hayvanını kesime yönlendirmesinin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Üreticiler için sürdürülebilir bir fiyat oldu" dedi. Çiğ süt fiyatının 20 kuruş devlet desteğiyle 7,70 liraya yükseldiğin belirten Çallı, "Çiğ fiyatındaki artış, süt ürünleri fiyatlarını yüzde 20-27 arasında yükseltecektir. Dolayısıyla süt ürünlerinde fiyat artışları sürecek" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna savaşı zamma neden oldu

Şu an da yem fiyatının ortalama 6 lira civarında olduğunu aktaran Çallı, süt üreticilerinin hasat dönemlerinde yem bitkisini kontrat altına alması gerektiğine dikkat çekti. Çallı, "Kimsenin beklemediği Rusya - Ukrayna savaşı yem maliyetlerimiz hiç ummadığımız bir şeklinde yükseltti. Bu artışları üretici ve sanayici olarak tahmin etmiyorduk. Hesapta olmayan maliyet artışı oldu" şeklinde konuştu.

Üreticiler tüketimin düşmesinden tedirgin

Ulusal Süt Konseyi'nin soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını yaklaşık yüzde 32 zamla litre başına 7,50 lira olarak belirlediğine dikkat çeken Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Yeni fiyat 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Bu gelişme de doğal olarak önümüzdeki günlerde süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine neden olacak. Ana hammaddesi süt olan tüm ürünlerde de aynı oranda fiyatlar yükselecektir. Artan maliyetler ile yükselen fiyatlar, tüketicilerin alım gücünü zorlayacaktır. Kaliteli, güvenilir gıdaya erişim ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlaşabilir. Bu da kaliteden ödün vermeyen üreticiler için satış kaybına neden olabilir" diye konuştu. Gürova Süt Ürünleri sahibi Nevzat Aydın, 7 Aralıkta sütün fiyatının 3,20 lirayken şu an devlet desteğiyle birlikte 7,70 liraya yükseldiğini söyledi. Son zammın yoğurt ve ayran gibi ürünlerin fiyatlarına hemen yansıyacağını belirten Aydın, "Ezine peynir gibi diğer ürünlerinde yapılan bağlantılar ve elde bulunan stoklardan dolayı fiyatlara hemen yansımayacak. Çiğ sütteki fiyat artışının tüm ürünlerde yüzde 30 zam olarak yansıması bekleniyor. Nihai tüketicinin belli bir alım gücü var ve 1 kilo peyniri 120 liradan satın alması çok zor. Üretici olarak ürünü nasıl satacağız diye bizim de moralimiz bozuk" dedi.

Et fiyatları artmaya devam ediyor

Et ve Süt Kurumu, piyasadaki spekülatif fiyat hareketlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" ifadesi kullanıldı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince ise, "Önümüzdeki dönemde gıdaya ve emtiaya olan talebin artma eğilimi de göz önüne alındığında ülke olarak üretimi artırıcı önlemler almamız elzemdir. Burada kritik anlayış üretimin yapılması olmalıdır. Maliyet hesabının ikinci planda olması zorunluluktur" dedi. Tüm Süt ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu da, kırmızı et fiyatlarına pazartesi günü 7 TL daha zam geleceğini söyledi. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Solakoğlu, "Biz bu zammı mayıs ayı içerisinde bekliyorduk ama erken oldu" dedi. Solakoğlu, "Zamlar devam edecektir. Temmuz ayına kadar yüzde 25 zam bekliyoruz" ifadelerini kullandı.