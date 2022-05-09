Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle negatif seyrediyor

Dolar'da yükseliş devam ediyor; 15 TL sınırına yaklaştı
Dolar'da yükseliş devam ediyor; 15 TL sınırına yaklaştı
Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
Beştepe'de hakim ve savcı yardımcılığı toplantısı
Beştepe'de hakim ve savcı yardımcılığı toplantısı
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Meslek liseleri birinci sınıf okullara dönüştürüldü
Meslek liseleri birinci sınıf okullara dönüştürüldü
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek
Kabine bugün toplanıyor! Suriyelilerin dönüşü masada
Kabine bugün toplanıyor! Suriyelilerin dönüşü masada
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Meslektaşına yumruk atan kadın polis açığa alındı
Meslektaşına yumruk atan kadın polis açığa alındı
Zam şampiyonları! Halkın mutfağını kurutan tablo
Zam şampiyonları! Halkın mutfağını kurutan tablo
Ette ithalat lobisi devrede! Küçük besiciyi kıskaca aldılar
Ette ithalat lobisi devrede! Küçük besiciyi kıskaca aldılar
Gönüllü geri dönüşün fotoğrafı
Gönüllü geri dönüşün fotoğrafı
Beyaz eşyada fahiş fiyata 'dur' denildi
Beyaz eşyada fahiş fiyata 'dur' denildi
Ekonomi ve mülteciler AK Parti'yi zorluyor
Ekonomi ve mülteciler AK Parti'yi zorluyor
'Otobüs bilet fiyatları yüzde 150 arttı'
'Otobüs bilet fiyatları yüzde 150 arttı'
Son 24 saatte 1661 vaka, 11 can kaybı
Son 24 saatte 1661 vaka, 11 can kaybı
MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı
MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla negatif bir seyir izlenirken, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş yatırımcıların odağında bulunuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 08:51
Yazdır
Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle negatif seyrediyor

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlikler sürerken, Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin "sıfır tolerans" politikasında hiçbir gevşemeye gidilmemesi ve ülkenin finans merkezi Şanghay'da tedbirlerin sıkılaştırılması, küresel enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişeleri gündeme getirdi.

Söz konusu endişelere karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında gelecek aylar için beklenen 75 baz puanlık artırım ihtimalini zayıflatan açıklamaları da para politikalarının enflasyonla mücadelede yetersiz kalacağı tartışmalarını başlattı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bankanın enflasyonu frenleme mücadelesinde, faiz oranlarını 75 baz puan yükseltmek de dahil olmak üzere hiçbir şeyi masadan kaldırmayacağını söyledi.

Küresel ekonomik toparlanmaya zarar veren Çin'de salgın, Avrupa'da savaş ve yüksek faiz ortamının risk algısını artırdığı görülürken, tüm bu gelişmelerle dolar endeksi 104,1 ile Aralık 2002'den, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,16 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Makroekonomi veri tarafında cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 428 binle beklentileri aşarken, işsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 3,6'ya yükseldi. New York borsasında cuma günü satışların derinleşmesiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,57, Nasdaq endeksi yüzde 1,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni haftaya da yüzde 1'in üzerinde düşüşle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler ve artan enflasyonist baskılar gündemin odağındaki yerini koruyor. Bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü yapacağı açıklamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Cuma günü küresel çapta enflasyon ve büyümeye yönelik kaygılarla Avrupa borsalarında da satışların derinleştiği görülürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti. Endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ise yüzde 3'ü aştı. Avro/dolar paritesi 1,05 ile yaklaşık 5 yılın en düşük seviyelerindeki hareketini sürdürürken, endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) emsallerinden ayrışan para politikası tutumunu sürdürmesine karşın yendeki aşırı zayıflama risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruyor. Çin'de ise Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere karşın dış ticaret rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Bugün açıklanan verilere göre, nisanda yıllık bazda Çin'in ihracatı yüzde 3,9 artışla beklentileri aşarken, ithalatı düşüş öngörülerinin aksine değişim göstermedi. Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,31 değer kaybederek 2.458,72 puandan kapanırken, bayram tatili dolayısıyla geçen hafta 2 gün işlem gören endeksin haftalık bazda yüzde 1,16 değer kazanması dikkati çekti. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,6 artarak 14,9494'ten kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında bugün 14,9650'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Bu hafta ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Avro Bölgesi, mayıs ayı yatırımcı güven endeksi

17.00 ABD, mart ayı toptan stoklar

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Dolar'da yükseliş devam ediyor; 15 TL sınırına yaklaştı
Dolar'da yükseliş devam ediyor; 15 TL sınırına yaklaştı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 112,10 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 112,10 dolar
Asgari ücrete ikinci zamda AK Parti'li vekilden umutlandıran açıklama
Asgari ücrete ikinci zamda AK Parti'li vekilden umutlandıran açıklama
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi

Bu Habere Tepkiniz

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı açıkladı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girebilecekler mi?
Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Bir Zamanlar Çukurova 136.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 136.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 136.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 12 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri