Ahlat'ta Mayıs ayında kar yağdı, halk kızaklarını alıp sokağa çıktı
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere Mayıs ayında kar yağdı. Köylüler kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklar da kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 09 Mayıs 2022 09:17
Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.
Ahlat'ta Mayıs ayında kar yağdı, halk kızaklarını alıp sokağa çıktı
KIZAĞINI ALAN SOKAĞA ÇIKTI
İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Köylüler Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklar da yeni kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız