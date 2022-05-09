Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,25 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 2.462,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,17'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,31 değer kaybederek 2.458,72 puandan kapandı. Bayram tatili dolayısıyla geçen hafta 2 gün işlem gören endeks, haftalık bazda ise yüzde 1,16 değer kazandı.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişelerinin de pay piyasalarını baskıladığını aktaran analistler, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğuna işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.