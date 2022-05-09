Otel odasında yangın çıkardığı iddia edilen turist gözaltına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında yangın çıkardığı öne sürülen Alman turist gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 10:18
Foça Mahallesi Selim Günday Caddesi'ndeki otelin odasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü.
Otel sahibi ile odada kalan ve yangını çıkardığı öne sürülen Alman turist arasında arbede yaşandı.
Polis ekibince gözaltına alınan turist, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız