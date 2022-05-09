Mide bulandıran görüntü! Kilolarca et böyle taşındı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafikte kasasında hiçbir önlem almadan kilolarca et taşıyan bir kamyonet görenleri şok etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 10:25
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi.
Vatandaşlar bu akıl almaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız