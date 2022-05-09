Sokak köpeğinden kaçarken minibüs çarptı: O anlar kamerada

Büyükçekmece'de ekmek almak için dışarı çıkan 15 yaşındaki çocuğa, sokak köpeğinin saldırması sonucu minibüs çarptı. Metrelerce havaya uçan genç hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla ekmek almaya giden Mehmet Efe Toprak'a (15), başıboş bir köpek saldırdı. Hayvanın havlaması ile korkan genç, kendini yola atarken o sırada seyir halindeki bir minibüs Toprak'a çarptı. Kazanın etkisi ile metrelerce havaya uçan yaralı, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında ayağı alçıya alınan genç, o anlarda çok korktuğunu ifade ederken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM, ÖLDÜĞÜMÜ SANDIM"

Kaza sonrasında gözlerini hastanede açtığını söyleyen Mehmet Efe Toprak, "Ben arkadaşlarım ile ekmek almaya gidiyordum. Bir dükkanın önünde duran sokak köpekleri havlamaya başladı. Bende hayvanlardan korktum ve yola atladım. O sırada yoldan geçen bir araba bana çarptı. Gözümü açtığımda hastanedeydim ve öldüm sandım. Sonra etrafımdaki insanları gördüm ve ölmediğimi anladım. Ayağımı alçıya aldıktan sonra beni hastaneden çıkardılar" dedi.

"O AN ÇOK KORKTUM"

Olayı anlatan görgü tanığı Necati Bülbül, "Arkadaşım ile ekmek almaya çıkmıştık. Sokakta başıboş gezen köpekler bize havlamaya başladı. Arkadaşımda korkarak kendini yola atınca araba çarptı. Ben o an çok korktum, kolunda bacağında kan var sandım. Hemen babasına haber verdim ve hastaneye götürdü. Daha öncede burada köpeklerin havlaması ile bazılarına araba çarpmıştı" diye konuştu.