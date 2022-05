MEB, LGS için mayıs ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yardımcı kaynak destek paketini her ay öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunuyor. Bu kaynaklar ile öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.



Bu kapsamda hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinin sekizincisi bugün yayımlandı. Tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yayımlanan son yardımcı kaynak paketi olma özelliği taşıyan mayıs ayı yardımcı kaynak paketinde 8 bin soru yer alıyor.



Mayıs ayı LGS örnek soruları yayımlandı

8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak adına mayıs ayı örnek soru kitapçığı da öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Mayıs ayı paketiyle birlikte 2021 yılı ekim ayı itibarıyla yayımlanan örnek soru sayısı 360'a ulaştı.



Ekim ayından itibaren 70 bin soru yayımlandı

MEB, ilk yardımcı kaynak destek paketini geçtiğimiz ekim ayında yayımlamıştı. Her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam eden yardımcı kaynak paketlerinde toplam soru sayısı 70 bine ulaştı. Yayımlanan kaynaklar öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Yardımcı kaynak paketlerinde çalışma yaprakları, etkinlik kitapları, öğretmen kılavuzları, çalışma soruları, beceri temelli testler, merkezi sınava yönelik örnek sorular, fasiküller, etkileşimli sorular, tekrar testleri, YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları, YKS çalışma soruları, YKS soru bankaları ve soru çözümleri yer alıyor.



36 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı

MEB, tüm eğitim kademeleri için öğrencilerin ek kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma yaptı. Hazırlanan yardımcı kaynaklarla öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz olarak giderilmesi amaçlanıyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm eğitim seviyelerinde hazırlanan yardımcı kaynaklar öğrencilere dağıtıldı. Bu yıl LGS ve YKS sınavına girecek öğrenciler için de hazırlanan çalışma kitapları nisan ayı içinde öğrencilere ulaştırıldı. 2021 yılı kasım ayından itibaren ücretsiz olarak dağıtılan yardımcı kaynak sayısı, yurt genelinde 36 milyona ulaştı.



Hedef 100 milyon yardımcı kaynak

MEB, eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde 2022 yılı eylül ayında 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrencilere gönderecek. Gönderilecek yardımcı kaynaklar, tüm eğitim kademeleri için hazırlanan 85 yardımcı kaynak ve 7 öğretmen kılavuzundan oluşuyor.



Sekizinci yardımcı kaynak destek paketinin Bakanlığın internet sitesinde öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulduğunu duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:



"Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi paylaştık. Bu eğitim öğretim yılı için son olan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketini öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bu paketle birlikte öğrencilerimizle paylaştığımız soru sayısı da 70 bine ulaştı. Burada alanında uzman ve çok deneyimli bir kadro tarafından her geçen gün kapasitesi artırılan önemli bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Ders kitaplarını ülkemizin tüm çocuklarına ücretsiz olarak dağıttığımız gibi yardımcı kaynaklar konusunda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bu yılın sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı basılı halde öğrencilerimize göndereceğiz. Bu süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz."