Nefes alamayan sürücüyü trafik polisinin müdahalesi hayata döndürdü

Kadıköy'de seyir halindeyken dili boğazına kaçtığı için nefes alamayarak yere düşen motosiklet sürücüsü Hurshıdbek Olımjonov'u, yoldan geçen trafik polisi hayata döndürdü. Trafik polisinin kalem yardımıyla yaptığı ilk müdahale ve sürücünün yeniden nefes aldığı anlar kameralara yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Hasanpaşa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MD 4381 plakalı motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu Hurshıdbek Olımjonov, seyir halindeyken fenalık geçirdi. Dili boğazına kaçtığı öğrenilen sürücü, motosikletten düşerek yere yığılırken, motosikleti de üzerine devrildi. Yerde yatan Hurshıdbek Olımjonov'u (32) gören sürücüler, sağlık ekiplerine haber verdi.

MOTORİZE TRAFİK POLİSİ KALEMLE MÜDAHALE ETTİ

Çevredekiler sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken, bu sırada olay yerinden geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik polisi, olaya müdahale etti. İlk kontrolleri yapan trafik polisi, baygın yatan sürücünün nabzının zayıf olduğunu, göz bebeklerinin kaydığını ve solunum yolunun tıkalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredekilerden kalem ya da benzeri bir cisim istedi. Hurshıdbek Olımjonov'un nefes almakta zorluk çektiğini anlayan trafik polisi, kalem ve el yardımıyla sürücünün çenesini açtı. Polis, solunum yolunu tıkayan dilin pozisyonunu normale döndürdü. Böylece solunum yolundaki tıkanıklık giderilerek sürücünün nefes alması ve hayati fonksiyonlarının normale dönmesi sağlandı.

SÜRÜCÜNÜN YENİDEN NEFES ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Sürücünün yeniden nefes aldığı anlar ise kameralara yansıdı. Motosiklet sürücüsü, ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen Hurshıdbek Olımjonov, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Sürücüye müdahale sırasında olay yerinde bulunan Volkan Erkul, "Dükkanda çalışıyordum. Bir anda insanların toplandığını gördük. Gittiğimizde motosikletli bir arkadaş fenalaşmış, yerde yatıyordu. Daha sonra 2 polis memuru geldi. Nabzını kontrol etti, nabzı yavaşlamıştı. Diline baktılar. Kalem bulduk, polislere verdik. Dilini çıkardı, kendine geldi. 10 dakika daha müdahale edilmeseydi rahmetli olurdu. Ambulanslar geldi müdahale edildi. Durumu iyiydi, hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.