Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 14:27
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 6 yıl (2317 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız