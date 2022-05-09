PKK'nın Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-Kış Operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında PKK'nın Ağrı Dağı sorumlusunun da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 15:03
Eren-Kış Operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında PKK'nın Ağrı Dağı sorumlusunun da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız