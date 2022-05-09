Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi ile 6 kişi tedavi görüyor
Tokat'ta 6 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavi görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 15:32
Kentte geçen haftadan bu yana vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 6 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.
TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde biri yoğun bakımda, 5'i serviste olmak üzere 6 kişinin tedavisi sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız